السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مدير دار رعاية بعين شمس وآخرين بتهمة الإهمال

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 مسئولين بإحدى دور الرعاية في عين شمس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإهمال بعدما ألقي القبض عليهم ببلاغ من أحد المواطنين لاتهامهم بإهمال الأطفال من نزلاء دار الرعاية.


واستدعت النيابة مدير دار الرعاية وأحد موظفي وزارة التضامن الاجتماعي للاستماع لأقوالهم في الاتهامات الموجهة للمسئولين، وتم إخلاء سبيل 4 بضمان محل الإقامة وحبس باقي المتهمين على ذمة التحقيق.


بدأت الواقعة بتقدم عدد من المواطنين ببلاغ لقسم شرطة عين شمس ضد مسئولي أحد دور الرعاية الموجودة في منطقة بعين شمس، لاتهامهم بالإهمال في معاملة الأطفال من نزلاء الدار، حيث توجه أحد زوار دار الرعاية لتقديم بلاغ  بقسم شرطة عين شمس، وتم فحص البلاغ وتوجهت قوة من مباحث قسم شرطة عين شمس، إلى دار الرعاية وأحالت البلاغ إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


وتضمن البلاغ المقدم من الزائر وجود حالات إهمال طبي وعدم توفير رعاية صحية جيدة للأطفال المتواجدين بدار الرعاية الموجودة في منطقة بعين شمس.

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