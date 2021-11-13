انطلاق فعاليات منتدى المرأة العالمى للفنون بمشاركة 16 دولة أجنبية

انطلقت، مساء السبت، أولى فعاليات منتدى المرأة العالمي للفنون الذي تستضيفه مدينة الغردقة خلال الفترة من 12-19 نوفمبر الجاري في دورته الأولى، بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة أجنبية، وذلك بالممشى السياحي العالمي بالمدينة السياحية.

يضم المنتدى ورشا للفنون التشكيلية بالممشى السياحي، مصاحبة لها عروض موسيقية وحفلة غنائية للمطربة دينا صلاح، كمشاركة منها لمزج الطرب والموسيقي بالفنون.

كما يضم المنتدى ورش عمل ومعرض للفنون وجولات سياحية، بمشاركة أشهر الفنانات التشكيليات من مختلف أنحاء العالم، ورعاية واستضافة الداو للتنمية وتنظيم أوستراكا للفنون، وتختتم الفعاليات بحفل ختام يوم 19 نوفمبر الجارى، بمشاركة الفنانات المشاركات.

يشارك في المنتدى 40 فنانة من 16 دولة أجنبية، منها "ألمانيا، وإيطاليا، وأمريكا، وروسيا، وأوكرانيا، والسعودية، ورومانيا، ومونتينيغرو، وصربيا، وبيلاروسيا، وشمال مقدونيا، ولبنان، واليونان، ولاتيفيا، وتركيا".

صورة من الحدث

قال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، في بيان السبت، إن "منتدى المرأة العالمي للفنون"، هو منتدى دولي يجمع صديقات فنانات من دول العالم وهن يعرفن بعضهن مسبقًا لأن الفنانين التشكيليين أسرة واحدة ويلتقون دائمًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفرصة لقائهم مع بعض وجهًا لوجه شيء جميل جدًا، والأجمل هو أن يحدث على أرض مصر وتحت رعاية الداو للتنمية وتنظيم أوستراكا للفنون".

وأشار حميدة إلى أنه سيتم عمل رحلة سياحية لمدينة الأقصر للفنانات لإظهار جمال مصر ومدينة الأقصر بعد جهود وزارة السياحة لتطوير وتجديد مدينة الأقصر استعدادًا لاحتفالية طريق الكباش هذا العام.

أضاف حميدة يأتي دور هذا المنتدى على تأكيد على توجيهات القيادة السياسية على تمكين المرأة ودورها بالمجتمع وعلى إظهار خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والدعاية للمقاصد السياحية بمصر للعالم من خلال استضافة سفراء الفنون بالعالم.

صورة من الحدث

في إطار توجيهات الرئيس السيسى، بدعم الفن والفنانين والفنون المختلفة، لأنهم القوى الناعمة لمصر، وهو ما سعت إليه "الداو للتنمية، وأوستراكا للفنون" باستضافة فناني العالم ومنحهم الإقامة الفندقية المجانية بأحد فنادقها، وذلك لتنشيط السياحة ودعم الثقافة والفنون وإعلاء اسم مصر عاليًا وسط المحافل الثقافية العالمية وتم ذلك في فعاليات عديدة من قبل، حيث تم تنظيم احتفالية عالمية بيوم السياحة العالمي الشهر الماضي، الذي حضره الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، ومحافظ البحر الأحمر، وسط حضور 100 فنانَ من مختلف دول العالم.

أشار مؤسس أوستراكا للفنون إلى أن إقامة فعاليات الدورة الأولى من المنتدى يأتي مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية، مؤكدًا أن إقامة مثل هذه المنتديات على أرض الغردقة يعد خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.

شاركت الفنانات منذ وصولهن إلى الغردقة فى برنامج فنى سياحى حافل، بالإضافة إلى ندوات فنية بحضور أساتذة الفن التشكيلى في مصر.