السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

قريبًا.. أغنية جديدة لـ«فريق واما» من تلحين «توما»

فريق واما
فريق واما

يُحضر فريق "واما"، لطرح أغنية جديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، فى ثانى تعاون بينهما بعد نجاح أغنية "نجمة معدية" وتم تسجيل الأغنية بحضور المنتج ياسر خليل، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطرح فريق “واما” آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان "الصيف ابتدى" والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: “أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب”، وألحان: “خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق”.

أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كٍل من “نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل”.

وقدم "واما" أكثر من كليب مع "نجوم ريكوردز" و"وهاي واي"، مثل  "على فكرة"، “شمس بحر"، وتم تصويرهما في إسبانيا ومن إخراج "John perez".

وكان الفنان أحمد الشامي، عضو فريق واما، أعلن تجهيز الأغنية ومن المفترض أن يتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي من توزيع الموزع الموسيقي توما.

ونشر أحمد شامي، صورة من داخل الأستوديو جمعته بـ “توما”، وعلق عليها قائلاً: “أنا والموزع الجامد توما، وأغنية جامدة أوي لـ واما قريباً جداً".

يذكر أن احمد الشامي شارك مؤخرا في بطولة حكاية بيت عز، أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل ".إلا أنا" وتم الانتهاء والتي عرضت في بداية السيزون على قناة  dmc، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كل من أحمد الشامي، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلي.

واما فريق واما أغنية ألبوم موسيقى

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وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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