35 منشأة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الشامل بالسويس

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تسجيل 75% من المواطنين المستهدف تسجيلهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس، مشيرًا إلى أنه من المقرر إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة أوائل العام المقبل 2022.

جاء ذلك خلال مرافقته اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة السويس، ومنها أعمال مشروع إنشاء المجمع الطبي بالسويس الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جانب من الجولة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الإقبال الكبير من المواطنين على التسجيل بالمنظومة الجديدة قبل بدء إطلاقها بالمحافظة إنما يعكس ثقة المواطنين في قيادتهم السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشروعات الدولة، كما يدل على نجاح تطبيق المشروع على أرض الواقع بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بأعلى مستويات الجودة العالمية، والعائد الصحي والإنساني الضخم لهذا المشروع على المواطنين بتلك المحافظات.

وقال السبكي، إن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس ترتكز على 35 منشآة صحية، منها 29 مركز ووحدة طب أسرة، تم استلام 26 مركز ووحدة طب أسرة منهم حتى الآن، وجاري استلام الباقي بعد إنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية لهم، إضافة إلى 6 مستشفيات تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وهم "المجمع الطبي بالسويس، التأمين الصحي بالسويس، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى صدر السويس، مستشفى طوارئ العين السخنة"، وذلك بما يضمن توفير جميع مستويات الخدمة والرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وشدد السبكي على أن الحكومة تعمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى مستوى من الكفاءة وفقًا لتوجيهات الرئيس بتوفير الخدمات والرعاية لصحة المتكاملة والمتميزة على أفضل مستوى لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا والمناطق المحرومة من الخدمات الصحية، ومؤكدًا أن العمل يجري عل قدم وساق لإنهاء مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، ومنها محافظة السويس، وكذلك للعمل على امتداده بالمحافظات الأخرى في مدة أقل من 10 سنوات تنفيذًا للتكليفات الرئاسية لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.