السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

5 أضرار تمنعك من استخدام «مطهرات الأيدى» الكحولية

مطهرات الأيدى
مطهرات الأيدى

كشفت اختبارات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، عن وجود مستويات غير مقبولة  لبعض المواد الكيميائية المسببة للسرطان فى معقمات الأيدي مثل “ملوثات البنزين والأسيتالدهيد والأسيتال” في بعض أنواع معقمات الأيدي.

ووفقًا للاختبارات فإن خطر استخدام هذه المطهرات غير معروف  لكن الأبحاث تُظهر أن المواد الكيميائية التى تحتويها تسبب السرطان، وفقا لموقع «healthy». 

تحتوي علي البنزين الضار 

يعتبر البنزين من بين أكثر المواد الكيميائية المسببة للسرطان، ويوجد بشكل شائع في البلاستيك ومواد التشحيم والمطاط والمنظفات والمبيدات الحشرية.

 وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات والبشر، أن البنزين يمكن أن يسبب السرطان، خاصة سرطان الدم.

أضرار الأسيتالدهيد   

يمكن العثور على الأسيتالدهيد فى"العطور والأصباغ والمطاط والكحول"، من بين منتجات أخرى، وقد يؤدى التعرض قصير المدى إلى تهيج عينيك وجلدك وجهازك التنفسي، ولكنه قد يتسبب في مرض خطير أو الوفاة على المدى الطويل. 

وتشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الأسيتالدهيد يمكن أن يسبب السرطان لدى البشر، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأمريكا باستخدام معقمات اليدين التى تحتوي على 60٪ كحول على الأقل.

أضرار أخري لـ«معقمات الأيدي» 

1- زيادة خطر الإصابة بالأكزيما

معقم الأيدي قد يزيد من خطر الإصابة بالتهاب جلد اليد بالأكزيما ويظهر هذا عادة على الجلد مع الإحمرار والجفاف والشقوق وحتى البثور التى تسبب الحكة أو الألم.

2- التأثير على الخصوبة
تتكون بعض معقمات اليدين من الكحول ، مثل الكحول الإيثيلي ، كمكون نشط يعمل كمطهر، وهناك بعض معقمات اليدين التى لا تحتوي على الكحول والتي تتكون من مركب مضاد حيوي يسمى تريكلوسان.

وأفادت العديد من الدراسات البحثية أن التريكلوسان يشكل خطرًا على الصحة حيث أن الإفراط فى استخدامه له آثار سلبية على الخصوبة ونمو الجنين.

ويُنصح دائمًا بغسل اليدين بالماء والصابون للقضاء على الجراثيم تمامًا، ويفضل  استخدام المطهرات فقط عندما لا يتوفر الماء والصابون، مع تجنب تلك المعقمات التى تحتوي على التريكلوسان أو التريكلوكاربان. 

3- التأثير على جهاز المناعة 

يضعف التريكلوسان المتواجد فى المطهرات والمعقمات وظيفة المناعة البشرية، ويُسبب ضعف جهاز المناعة مما يجعل الناس أكثر عرضة للحساسية.

4- الإصابة بالاضطراب الجلدي

  الإفراط في استخدام معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول للوقاية من الجراثيم ومسببات الأمراض المسببة للعدوى يمكن أن تُزيد بشكل عكسي من خطر الإصابة بالعدوى عن طريق اضطرابات الجلد، كما أن المبالغة فى استخدامها يزيل البكتيريا الحميدة التي ليست جيدة على الجلد.

وعلى عكس معقم اليدين يمكن للصابون والماء إزالة الأوساخ  بشكل فعال والتخلص من المبيدات الحشرية والمخلفات الأخرى العالقة على يديك.

 5- التسمم الكحولي

العديد من معقمات الأيدي تحتوي على مستويات عالية جدًا من الكحول، فإن الأطباء يشهدون حالات تسمم بالكحول عند شربه نظرًا لتوفر معقمات اليدين بسهولة، فقد كانت هناك العديد من الحالات على مستوى العالم حيث تم إدخال المراهقين إلى المستشفى بسبب التسمم الكحولي بسبب تناول معقمات اليد.

أضرار الكحول أضرار مطهر اليدين أضرار معقم اليدين بعض المنظفات تحتوي علي البنزين الضار تزيد معقمات اليدين من خطر الإصابة بالأكزيما يؤثر بعض معقمات اليدين على جهاز المناعة لديك التسمم الكحولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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