5 معلومات عن الفنان «شادي خلف» المتهم بهتك عرض 7 فتيات

بعد تأجيل محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمته بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل، تصدر إسم الفنان شادى خلف، محركات البحث على جوجل.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة لأقوال شادي خلف، حول اتهامه بهتك عرض 7 فتيات بالقوة، والتي أنكرها كافة.

«الدستور» رصدت فى السطور التالية أبرز المعلومات حول شادى خلف..