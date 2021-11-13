السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

5 معلومات عن الفنان «شادي خلف» المتهم بهتك عرض 7 فتيات

شادى خلف
شادى خلف

بعد تأجيل محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمته بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل، تصدر إسم الفنان شادى خلف، محركات البحث على جوجل.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة لأقوال شادي خلف، حول اتهامه بهتك عرض 7 فتيات بالقوة، والتي أنكرها كافة.

«الدستور» رصدت فى السطور التالية أبرز المعلومات حول شادى خلف..  

  • من مواليد محافظة القاهرة ويبلغ من العمر 44 عامًا.
  • يمتلك استوديو لعمل ورش التمثيل، ويُقدم من خلاله مجموعة متنوعة من ورش العمل لتثقيف وإلهام رواة القصص والمواهب الجديدة.
  • تناقلت عدد من الفتيات قصصًا بتفاصيل اعتدائه عليهن وهتك عرضهن أثناء التدريب، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى.
  • فى 2015 تزوج شادى خلف من نجلة الراحل عبد الرحمن الأبنودي وابنة الإعلامية الشهيرة نهال كمال.
  • والده هو المؤلف والشاعر نبيل خلف، وعُرف بكتابته للأغاني الدينية وتترات بعض المسلسلات، ومن أشهرها: "في حضرة المحبوب" و"نبينا الزين" و"قلبك حنين يا نبي"

 

 

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