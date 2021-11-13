«هفتح قبري واقعد فيه».. أبرز تصريحات فيفي عبده المثيرة للجدل
تصدرت الفنانة فيفي عبده مؤشرات البحث بعد ظهورها ضيفة مع إنجي علي في برنامجها بالراديو.
وتتسم فيفي عبده بالعفوية والتلقائية في حديثها وهو ما يجعل ظهورها الدائم في أي وسيلة إعلامية مثير للجدل ومحل أنظار للجميع خاصة أن تصريحاتها تتصف دائماً بالجرأة.
تصريحات فيفي عبده
وترصد "الدستور" أبرز تصريحات فيفي عبده الجريئة في لقائها مع إنجي علي:
- فكرت أفتح قبري وأقعد فيه علشان أتعود عليه وحذرت التربي من زراعة الورد علشان مينقطش ميه عليا وأنا ميتة.
- أفضل صداقة الرجال.. والستات قاعدتهم نكدية
- بحب الهزار والتريقة وأحيانا بتريق على نفسي.