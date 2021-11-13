«هفتح قبري واقعد فيه».. أبرز تصريحات فيفي عبده المثيرة للجدل

تصدرت الفنانة فيفي عبده مؤشرات البحث بعد ظهورها ضيفة مع إنجي علي في برنامجها بالراديو.

وتتسم فيفي عبده بالعفوية والتلقائية في حديثها وهو ما يجعل ظهورها الدائم في أي وسيلة إعلامية مثير للجدل ومحل أنظار للجميع خاصة أن تصريحاتها تتصف دائماً بالجرأة.

تصريحات فيفي عبده

وترصد "الدستور" أبرز تصريحات فيفي عبده الجريئة في لقائها مع إنجي علي: