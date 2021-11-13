السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«هفتح قبري واقعد فيه».. أبرز تصريحات فيفي عبده المثيرة للجدل

فيفي عبدة
فيفي عبدة

تصدرت الفنانة فيفي عبده مؤشرات البحث بعد ظهورها ضيفة مع إنجي علي في برنامجها بالراديو.

وتتسم فيفي عبده بالعفوية والتلقائية في حديثها وهو ما يجعل ظهورها الدائم في أي وسيلة إعلامية مثير للجدل ومحل أنظار للجميع خاصة أن تصريحاتها تتصف دائماً بالجرأة. 

تصريحات فيفي عبده

وترصد "الدستور" أبرز تصريحات فيفي عبده الجريئة في لقائها مع إنجي علي: 

  • فكرت أفتح قبري وأقعد فيه علشان أتعود عليه وحذرت التربي من زراعة الورد علشان مينقطش ميه عليا وأنا ميتة.
  • أفضل صداقة الرجال.. والستات قاعدتهم نكدية
  • بحب الهزار والتريقة وأحيانا بتريق على نفسي.
txt

«بصاحب الرجالة.. ومش هكتب رقاصة على قبري».. فيفي عبده تتصدر تريند جوجل

txt

فيفي عبده: «صحتى بقت أفضل وكنت فى إيطاليا بعلمهم الرقص»

 

تصريحات فيفي عبده تريند مواقع التواصل الاجتماعي الرقص الفنانة فيفي عبده مثير للجدل فيفي عبده إنجي علي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف كواليس «مشاجرة الجيرة» على فيسبوك بالقاهرة

محمد الباز يكشف الصندوق الأسود لـ«زكريا بطرس»

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

الشروط والأوراق المطلوبة للراغبين في التقديم على التدريس بالحصة

شبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122