«الداخلية» تضبط جرائم أموال بـ4.9 مليار جنيه خلال أسبوع.. (فيديو)

عرضت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو يكشف عن حجم جهود مواجهة العناصر الإجرامية، إذ داهمت الأجهزة الأمنية عددًا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، التي يتخذها الخارجين على القانون، لممارسة أنشطتهم غير المشروعة، في الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 12 تشكيلاً عصابيًا، ضموا 34 متهمًا، ارتكبوا 67 حادث سرقة متنوعة، وضبط 138 قضية أحداث.

ونجحت الحملات في كشف غموض 80 حادثًا متنوعًا، أبرزهم «قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد»، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 119 متهمًا، وإعادة 22 سياراة مُبلغ بسرقتها.

وتمكنت الحملات من تنفيذ 572 ألف حكم قضائي، بإجمالى 38691 متهمًا، وتنوعت الأحكام ما بين: 2388 حكم جناية، 198498 حكم حبس، 293623 حكم غرامة، 77597 مخالفة.

مصرع 14 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة

جدير بالذكر، أن جهود الحملات الأمنية التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، قد أسفرت خلال أسبوع، عن مصرع 14 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، وضبط 608 عنصر إجرامى شديد الخطورة، بنطاق مديريات أمن «الجيزة، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، السويس، الدقهلية، الشرقية، الإسكندرية، سوهاج، المنيا، أسوان، قنا، جنوب سيناء، المنوفية، بورسعيد، البحر الأحمر، الأقصر، دمياط، مطروح، الإسماعيلية، الفيوم، الوادى الجديد، بنى سويف».

وعثر بحوزة المتهمين على 353 قطعة سلاح نارى، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وسبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها «سلاح، مخدرات، سرقة، خطف».

ونجحت الحملات في ضبط 1527 قطعة سلاح نارى أبرزها «آر بى جى، 3 جرينوف، 139 بندقية آلية، 225 بندقية مششخنة وغير مششخنة، 82 مسدس، 1077 فرد محلى، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 230 خزينة، 1870 قطعة سلاح أبيض».

وشنت الإدارات المختلفة بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية خلال الأسبوع الماضي للتصدي بمنتهى القوة لكافة المحاولات التي تقوم بها عصابات الإتجار في المخدرات، والتي تحاول غسل ثرواتهم المحرمة، في أنشطة تجارية، لإخفاء حقيقة مصدرها الغير مشروع.

ضبط 1968 قضية تهرب ضريبي

وأسفرت خلال أسبوع، عن ضبط 1968 قضية فى مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة، ضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ أحكام، تحرى مدين»، بمبالغ مالية بلغت 4 مليارات و931 مليونًا و580 ألف جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة، لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.

وجارِ فحص القضايا المضبوطة فنيًا بمعرفة المصلحة، لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة، وبلغت قيمة المبالغ المحصلة 3 ملايين و851 ألف جنيه .

كما نجحت الحملات في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، في ضبط 28 قضية، فى مجال مكافحة جرائم «النقد والتهريب، الاختلاس والإضرار بالمال العام، الاحتيالات المصرفية، غسل الأموال، الكسب غير المشروع، بقيمة إجمالية بلغت 106 مليون و587 ألف جنيه.