«الداخلية»: ضبط 1996 قضية تهرب ضريبي وإضرار بالمال العام بـ5.1 مليار جنيه

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية خلال الأسبوع الماضي للتصدي لعصابات الإتجار في المخدرات، ما أسفر ضبط 1968 قضية فى مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة، ضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ أحكام، تحرى مدين»، بمبالغ مالية بلغت 4 مليارات و931 مليونًا و580 ألف جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة، لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.

وجارِ فحص القضايا المضبوطة فنيًا بمعرفة المصلحة، لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة، وبلغت قيمة المبالغ المحصلة 3 ملايين و851 ألف جنيه.

كما نجحت حملات مكافحة جرائم الأموال العامة، في ضبط 28 قضية «النقد والتهريب، الاختلاس والإضرار بالمال العام، الاحتيالات المصرفية، غسل الأموال، الكسب غير المشروع، بقيمة إجمالية بلغت 106 مليون و587 ألف جنيه.