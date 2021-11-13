مرور الدقهلية تشن حملة لضبط المخالفين بميدان الشيخ حسانين
شنّت الإدارة العامة لمرور الدقهلية حملة لمنع سير التوك توك وإعادة الانضباط وضبط الحركة المرورية وضبط السائقين المخالفين للقوانين واللوائح بنطاق ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة.
جاءت الحملة تحت إشراف اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية وبقيادة العميد هشام دياب مدير إدارة المرور والعقيد إسلام رمزي وكيل الإدارة للعمليات والعقيد دكتور حاتم طه وكيل الادارة للتراخيص والعقيد دكتور عمرو الشربيني رئيس قسم الشئون المالية والإدارية بمرور الدقهلية والعقيد أحمد أبو الوفا رئيس قسم مرور المنصورة والمقدم محمود اللوزي رئيس مباحث مرور الدقهلية والمقدم سامح سليم.
وتمكنت الحملة من ضبط ١٤ توك توك و٢١ دراجة بخارية غير مرخصة و٦ سيارات و٣٢ سحب تسير وتصالح فوري بمبلغ ١٨٧٥٠.
وشددت إدارة مرور الدقهلية بقيادة العميد هشام دياب على الشائقين بضرورة اتباع تعليمات المرور والالتزام بالتعريفة المقررة للركوب وعدم تقسيم الخطوط.