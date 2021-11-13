حكم الشرع في بناء سور مسجد يزعج السكان بين العمارات

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي خلال البث المباشر من سائل يقول: تم بناء مسجد في المسافات الفارغة بين العمارات التي نسكن بها منذ أكثر من عام، ويريد المسؤول عن المسجد أن يقوم ببناء سور حول المسجد معتديًا به على الطريق الموصلة بين العمارات والطريق الرئيس، مما يسبب ضيق الطريق ومداخل العمارات. فما حكم ذلك؟

من جانبها، ردت الدار قائلة: «يحرم شرعًا بناء هذا السور، وفاعله مستحِقٌّ للإثم؛ لما فيه من الاعتداء على حقٍّ عامٍّ للناس، ومن حق المتأذين منه المطالبةُ بمنع إقامته إن لم يكن قد تمَّ، أو المطالبة بإزالته إن كان قد تمَّ، ويكون ذلك عن طريق الجهات المسؤولة».

وتعد هذه الفتوى من الفتاوى التي يكثر عليها السؤال عبر صفحة الدار، التي وردت في أكثر من فتوى عبر البث المباشر.