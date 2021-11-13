السبت 13 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 12 تشكيلًا عصابيًا وتنفيذ 572 ألف حكم قضائي خلال أسبوع

حبس
حبس

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عددًا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، التي يتخذها الخارجين على القانون، لممارسة أنشطتهم غيرالمشروعة، في الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة. 

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 12 تشكيلاً عصابيًا، ضموا 34 متهمًا، ارتكبوا 67 حادث سرقة متنوعة، وضبط 138 قضية أحداث. 

ونجحت الحملات في كشف غموض 80 حادثًا متنوعًا، أبرزهم «قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد»، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 119 متهمًا، وإعادة 22 سياراة مُبلغ بسرقتها.

وتمكنت الحملات من تنفيذ 572 ألف حكم قضائي، بإجمالى 38691 متهمًا، وتنوعت الأحكام ما بين: 2388 حكم جناية، 198498 حكم حبس، 293623 حكم غرامة، 77597 مخالفة.

جدير بالذكر ، أن جهود الحملات الأمنية التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، قد أسفرت خلال أسبوع، عن مصرع 14 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، وضبط 608 عنصر إجرامى شديد الخطورة، بنطاق مديريات أمن «الجيزة، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، السويس، الدقهلية، الشرقية، الإسكندرية، سوهاج، المنيا، أسوان، قنا، جنوب سيناء، المنوفية، بورسعيد، البحر الأحمر، الأقصر، دمياط، مطروح، الإسماعيلية، الفيوم، الوادى الجديد، بنى سويف». 

وعثر بحوزة المتهمين، على 353 قطعة سلاح نارى، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وسبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها «سلاح، مخدرات، سرقة، خطف». 

ونجحت الحملات في ضبط 1527 قطعة سلاح نارى أبرزها «آر بى جى، 3 جرينوف، 139 بندقية آلية، 225 بندقية مششخنة وغير مششخنة، 82 مسدس، 1077 فرد محلى، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 230 خزينة،  1870 قطعة سلاح أبيض».

وزارة الداخلية البؤر الإجرامية الخارجين على القانون الأسلحة النارية سرقة متنوعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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