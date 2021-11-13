الكشف على ٣٢٦٠ في قافلة علاجية مجانية بـ«شما» في أشمون

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية قافلة مجانية بقرية شما التابعة لمركز ومدينة أشمون في المنوفية على مدار يومين.

ووجه الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بمد العمل بالقافلة العلاجية لمدة يومين، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور فريق الإشراف بالقوافل العلاجية برئاسة الدكتورة الشيماء شفيق نجدى منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، مدير إدارة أشمون الطبية ونائب مدير الإدارة.