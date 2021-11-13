السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على ٣٢٦٠ في قافلة علاجية مجانية بـ«شما» في أشمون

قافلة شما
قافلة شما

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية قافلة مجانية بقرية شما التابعة لمركز ومدينة أشمون في المنوفية على مدار يومين.  

ووجه الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بمد العمل بالقافلة العلاجية لمدة يومين، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور فريق الإشراف بالقوافل العلاجية برئاسة الدكتورة الشيماء شفيق نجدى منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، مدير إدارة أشمون الطبية ونائب مدير الإدارة.

محافظة المنوفية اجراءات وزارة الصحة المواطنين قوافل تعليم السيسي جمهور القافلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

شبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

انتشال جثمان ضحايا عقار روض الفرج.. وشهود عيان يروون التفاصيل (فيديو)

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

«الداخلية» تضبط جرائم أموال بـ4.9 مليار جنيه خلال أسبوع.. (فيديو)

وزيرة الهجرة توجه بسرعة نقل جثمان متوفي في الكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122