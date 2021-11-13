السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

محافظ قنا يناشد مستخدمي طريق «قفط - القصير» بتوخي الحذر

محافظ قنا
محافظ قنا

ناشد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المواطنين مستخدمى طريق قفط - القصير بضرورة توخى الحذر أثناء السير على الطريق بسبب هبوب عاصفة ترابية خفيفة بالكيلو 15 من الطريق قادمة من القصير إلى قفط.

وطالب محافظ قنا المواطنين بتخفيض السرعات وتشغيل الإشارات الضوئية، مؤكدًا أنه يتم مراقبة الأحوال الجوية عن كثب وأنه فى حال تزايد حدة العاصفة وانعدام الرؤية سيتم غلق الطريق فورًا؛ للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات المادية لحين إنتهاء العاصفة.

ووجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا في وقت سابق برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، منوهًا أن غرفة العمليات الرئيسية بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أى أثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

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