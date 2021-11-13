السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خالد عبدالغفار: بدء التشغيل التجريبى للتأمين الصحى الشامل بالسويس يناير 2022

جانب من الجولة
جانب من الجولة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والتجهيزات الجارية بالمجمع الطبي بمحافظة السويس، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال مرافقته للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بمحافظة السويس، بحضور الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

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جانب من الجولة 

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنه تم الانتهاء من 65% من الأعمال الخاصة بالمجمع الطبي بالسويس، تمهيداً لافتتاحه في شهر مارس عام 2022، وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن المجمع يعد أكبر صرح طبي بإقليم القناة، حيث يُقام على مساحة 47 ألف متر مربع ويتكون من 9 مباني ( المبنى الرئيسي، مبنى العيادات، مبنى سكن الأطباء، مبنى سكن التمريض و 5 مباني خدمية).

وخلال الجولة أوضح الوزير تسجيل 403 آلاف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، مؤكدًا جاهزية 26 وحدة ومركز صحة أسرة بمحافظة السويس من أصل 29 وحدة ومركز للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتاً إلى أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمحافظة السويس ضمن المنظومة في شهر يناير المقبل.

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جانب من الجولة 

وأضاف "عبدالغفار" أن المجمع الطبي بالسويس يضم كافة الأقسام الطبية ( الباطنة، الجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، العظام، جراحة المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي والتأهيل، الكلى، جراحة المسالك، الحروق، الجلدية، جراحة التجميل، النساء والتوليد، الكبد، الأطفال، الأسنان، جراحة الوجة والفكين، الرعاية المركزة، النفسية والعصبية، حضانات المبتسرين، جراحة العمود الفقري، جراحات القلب، القلب والقسطرة، الطوارئ، الأشعة التشخيصية، جراحة الصدر).

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جانب من الجولة 

ولفت إلى أن المبنى الرئيسي يضم ( المدخل الرئيسي، الطوارئ، الأشعة، التعقيم، المغاسل، المشرحة) وذلك بالدور الأرضي، ويضم الطابق الأول أقسام ( الحروق، المناظير، المعامل، العلاج الطبيعي، المسالك البولية، الغسيل الكلوي، النساء والتوليد، الحضانات والصيدلية)، ويشمل الطابق الثاني، أجنحة الإقامة الداخلية، ويضم الطابق الثالث ( الرعاية المركزة، العمليات، الرعايات المركزة للعمليات، قسم القلب ويضم رعايات القلب ).

كما استعرض الوزير مبنى العيادات بالمجمع، حيث تتضمن العيادات الخارجية 26 عيادة وقسم الأشعة، بالإضافة إلى صيدلية، مشيرًا إلى أن المجمع يضم 4 مراكز متخصصة في ( أمراض الكلى والمسالك، طب وجراحة العيون، أمراض القلب والقسطرة، الحروق )، كما يضم أيضًا بنك دم تجميعي.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن المجمع يضم 567 سرير تشمل ( الأسرة الداخلية، أسرة الرعاية المركزة، أسرة الأستقبال والطوارئ، أسرة الغسيل الكلوي، أسرة حضانات الأطفال، أسرة العزل، أسرة ملاحظة)، لافتاً إلى أن المجمع يضم 70 جهاز غسيل كلوي، كما يضم 14 غرفة عمليات، وتم تخصيص 12 غرفة للعميات الكبرى، وغرفتين للحروق.

وتابع أن الصرح الطبي بالسويس يضم أيضًا معامل (كيمياء ودم، أنسجة، طفيليات، ميكروبيولوجي)، ويضم قسم الأشعة بالمجمع ( الأشعة السينية، الموجات الصوتية، الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية، الطب النووي، هشاشة العظام، ماموجرافي، البانوراما، فلوروسكوبي)، كما يضم المجمع وحدة المناظير، ووحدة السكتة الدماغية.

جدير بالذكر أن محافظة السويس إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تضم محافظات ( الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، وأسوان).

وزير التعليم العالي الصحة مجلس الوزراء إقليم القناة التأمين الصحي الشامل صحة أسرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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