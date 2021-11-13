السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أبو اليزيد»: «التموين» وضعت خطة استباقية لمواجهة حدوث أي أزمات في السلع

احمد ابو اليزيد
احمد ابو اليزيد

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، أن وزارة التموين وضعت خطة استباقية لمواجهة حدوث أي أزمات في السلع الغذائية.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتور أحمد أبو اليزيد كلمة في المؤتمر الزراعي اليوم، تحت عنوان «الزراعة والغذاء مستقبل الجمهورية الجديدة» بحضور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ والعديد من رجال الأعمال والاستثمار في الزراعة والصناعة.

وأضاف «أبو اليزيد» أن الزيادة السكانية التي تشهدها مصر سنويا بمعدل 2.1 مليون نسمة، تستلزم زيادة معدلات إنتاج السلع ومنها السكر، لذلك أعدت وزارة التموين خطة لتطوير المصانع المنتجة للسكر لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة.

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