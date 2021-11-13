مواعيد قطارات «سوهاج / القاهرة»
يبحث المواطنون عن مواعيد قطارات «سوهاج / القاهرة»، ونسلط الضوء على كافة مواعيد القطارات اليوم السبت.
قطار 185 قيام 12:01 منتصف الليل سياحي بعربات مكيفة ومميزة
قطار 1015 قيام 12:25 ليلا روسي
قطار 2009 قيام 12:35 ليلا VIP
قطار 1009 قيام 1:25 ليلا روسي
قطار 187 قيام 2:15 ليلا روسي
قطار 997 قيام 3:10 فجرا أسباني
قطار 89 قيام 4:15 فجرا أسباني
قطار 989 قيام 5:10 فجرا أسباني
قطار 971 قيام 5:20 صباحا أسباني
قطار 1011 قيام 5:50 صباحا روسي
قطار 991 قيام 6:30 صباحا أسباني
قطار 91 قيام 6:55 صباحا محسن
قطار 833 قيام 7:45 صباحا روسي
قطار 987 قيام 8:40 صباحا أسباني
قطار 159 قيام 9:50 صباحا روسي
قطار 891 قيام 11:00 صباحا أسباني
قطار 157 قيام 11:15 صباحا روسي
قطار 2011 قيام 11:35 صباحا أسباني
قطار 975 قيام 12:00 ظهرا روسي
قطار 81 قيام 12:30 ظهرا روسي
قطار 981 قيام 12:55 ظهرا VIP
قطار 703 قيام 1:35 ظهرا مميز
قطار 983 قيام 2:40 ظهرا أسباني
قطار 935 قيام 3:45 عصرا VIP
قطار 1007 قيام 7:35 مساء روسي
قطار 163 قيام 8:10 مساء روسي
قطار 1013 قيام 8:30 مساء روسي
قطار 2013 قيام 8:50 مساء أسباني
قطار 2007 قيام 9:50 مساء VIP
قطار 2015 قيام 10:00 مساء VIP
قطار 977 قيام 10:35 مساء VIP
قطار 1903 قيام 11:20 مساء أسباني