السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد قطارات «سوهاج / القاهرة»

قطار
قطار

يبحث المواطنون عن مواعيد قطارات «سوهاج / القاهرة»، ونسلط الضوء على كافة مواعيد القطارات اليوم السبت. 

قطار 185 قيام 12:01 منتصف الليل سياحي بعربات مكيفة ومميزة

قطار 1015 قيام 12:25 ليلا روسي

قطار 2009 قيام 12:35 ليلا VIP

قطار 1009 قيام 1:25 ليلا روسي

قطار 187 قيام 2:15 ليلا روسي

قطار 997 قيام 3:10 فجرا أسباني

قطار 89 قيام 4:15 فجرا أسباني

قطار 989 قيام 5:10 فجرا أسباني

قطار 971 قيام 5:20 صباحا أسباني

قطار 1011 قيام 5:50 صباحا روسي

قطار 991 قيام 6:30 صباحا أسباني

قطار 91 قيام 6:55 صباحا محسن

قطار 833 قيام 7:45 صباحا روسي

قطار 987 قيام 8:40 صباحا أسباني

قطار 159 قيام 9:50 صباحا روسي

قطار 891 قيام 11:00 صباحا أسباني

قطار 157 قيام 11:15 صباحا روسي

قطار 2011 قيام 11:35 صباحا أسباني

قطار 975 قيام 12:00 ظهرا روسي

قطار 81 قيام 12:30 ظهرا روسي

قطار 981 قيام 12:55 ظهرا VIP

قطار 703 قيام 1:35 ظهرا مميز

قطار 983 قيام 2:40 ظهرا أسباني

قطار 935 قيام 3:45 عصرا VIP

قطار 1007 قيام 7:35 مساء روسي

قطار 163 قيام 8:10 مساء روسي

قطار 1013 قيام 8:30 مساء روسي

قطار 2013 قيام 8:50 مساء أسباني

قطار 2007 قيام 9:50 مساء VIP

قطار 2015 قيام 10:00 مساء VIP

قطار 977 قيام 10:35 مساء VIP

قطار 1903 قيام 11:20 مساء أسباني

تعرف مواعيد القطارات والأسباني القاهرة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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