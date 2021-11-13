السبت 13 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مثمنًا مخرجات مؤتمر باريس..

«البرلمان العربى» يدعو إلى إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها

البرلمان العربي
البرلمان العربي

دعا البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، التي من المقرر أن تُعقد في 24 ديسمبر المقبل، محذرًا من خطورة تداعيات تأجيل الانتخابات.

وثمَّن البرلمان العربي، في بيانٍ صحفي اليوم السبت، نتائج مؤتمر باريس الدولي الذي اختتم أعماله أمس بحضور دولي كبير، موضحًا أن إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، من شأنه أن يعزز سيادة ليبيا وتمكين الحكومة من التعامل مع القضايا الأساسية للأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وشدد البرلمان العربي على الحاجة لبدء انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أقرب وقت ممكن، والذي من شأنه تعزيز الثقة بين الفصائل الليبية.

وأعرب البرلمان العربي عن أمله في نجاح إتمام هذا الاستحقاق المفصلي، الذي يُعقد في مرحلة حاسمة من تاريخ ليبيا، وخروجه بالشكل الذي يليق بمكانة الشعب الليبي تمهيدًا لعودة ليبيا إلى مكانتها ودورها الفاعل على المستوى العربي والإقليمي والدولي، مؤكدًا استعداده لتقديم الدعم اللازم لإجراء الانتخابات الليبية، وأهمية التوافق على مخرجات الانتخابات المقبلة، وأن تتقبل كافة الأطراف المعنية نتائج هذه الاستحقاقات.

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وائل لطفي

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