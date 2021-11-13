أبطال عرض «عائلة تس» يواصلون استعداداتهم لـ«موسم الرياض» (صور)

قبل عدة أيام، وصل أبطال عرض مسرحية “عائلة تس” إلى أرض المملكة العربية السعودية، استعدادا لتقديم عرضها المسرحي ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

ويواصل فريق العرض المسرحى استعداداته للعرض، ونشر الفنان مصطفى خاطر مقطع فيديو يوثق فيه تلك الاستعدادات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

أبطال عائلة تس

العرض من إنتاج آلاء الغزالي ومنتج فني فاطمه هنيدي، وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وإضاءة أحمد الدبيكي، ومدير الفرقة رشدي سلامة، ومدير المسرح إسلام سالم، وتصميم ملابس دكتور خالد عبدالعزيز، واستعراضات مصطفى حجاج، ومخرج منفذ خليفة،وألحان إسلام ذكي وإخراج اوتاكا.

أبطال عائلة تس

وينطلق عرض المسرحية، الثلاثاء المقبل، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئ\اسة المستشار ترك آل الشيخ، على مسرح محمد العلي.

مسرحية “عائلة تس" ليست العرض الأول فقد تم تقديم عدة عروض على مدار الأيام القليلة الماضية حققت نجاحًا ملحوظًا، مثل عرض "اللمبي في الجاهلية" للفنان محمد سعد ومي سليم وويزو.