رئيس الوزراء يتفقد تشطيبات ترعة الهويس بالسويس بعد تطويرها

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قبل قليل، التشطيبات النهائية لتطوير ترعة الهويس بمدينة السويس، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والمهندس كامل الوزيري، وزير النقل واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

وشرح المحافظ عبد المجيد صقر كيف كان منظر الترعة قبل عملية التطوير وكيف أصبح وذلك وفق تعليمات الرئيس السيسي بعمل تنمية حقيقية وتنفيذ مطالب المواطنين دون أي تراخ.

وقال محافظ السويس إنه تم تدبيش جانبي الترعة من كوبري الباسل حتى نهاية الترعة بطول 850 مترًا، وتم تطهير قاع الترعة بعمق 2.5 متر من منسوب سطح المياه ودق ستائر حديدية بعمق خمسة أمتار بغرض حجب المياه.

كان استهل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، جولته التفقدية لمشروعات محافظة السويس، صباح اليوم، بعقد اجتماع مع نواب برلماني الشعب والشيوخ بالمحافظة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

وتأتي زيارة مدبولي التفقدية في إطار تكليفات الرئيس السيسي، بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية على أرض الواقع، ومتابعة سير معدلات التنفيذ وتذليل أي معوقات تواجه سرعة الإنجاز وإعداد تقارير دورية بذلك.

فيما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال زيارته لمحافظة السويس، اليوم، محطتي رفع صرف صحي "زرب" القديمة والجديدة.

استمع رئيس الوزراء خلال جولته بمحطة الصرف الصحي، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها حاليا على مستوى محافظات الجمهورية، الذي أشار إلى أنه جار حاليا تنفيذ 210 محطات معالجة صرف صحي، بطاقة إجمالية 6 ملايين متر مكعب يوميًا، تخدم ما يقرب من 40 مليون مواطن.

ولفت إلى أن عدد محطات الصرف الصحي، التي تعمل حاليا تصل إلى 400 محطة، بزيادة تصل إلى 180 محطة خلال السنوات السبع الأخيرة، مشيرا إلى أن محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة، موزعة على جميع محافظات مصر، ويصل إجمالي طاقات محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى 23 مليون متر مكعب مياه يوميا.