كرم منصور يكتب: أمي.. «الدكتورة» التي لا تفك الخط!

(1)

فى رمضان الماضى دخلت البيت ومن قلبى يتطاير الشرر، لم أتوجه إلى سريرها كالعادة، وكل ما حفظه لسانى من كلمات الدنيا كلها حينها: «فين تليفون أمى؟.. التليفون مقفول ليه؟!».

قبل أن يبدوا تعجبهم من هذا الابن، الذى جاء من القاهرة لرؤية أمه التى أصبح اسمها مقرونًا بعبارة «بين الحياة والموت»، وبدلًا من الذهاب إليها، يسأل عن التليفون، قلت فى نفسى: «لا تلومونى.. هذه أول مرة منذ ابتعدت عنها للمرة الأولى، متوجهًا إلى القاهرة قبل 13 عامًا، أسافر إليها فلا تكون فى استقبالى، ولا أسمع صوتها طوال السكة!».

كانت تقطع مسافة كبيرة لتستقبلنى على باب «الميكروباص».

قَلّت المسافة بحكم التعب وسكون واحدة من قدميها، لكنها لا تزال تستقبلنى.

صار استقبالها لى على باب المنزل.

وصل نصيبى من اشتياقها لى بعد الغياب إلى محطة الاقتصار على الصوت.. كل نصف ساعة تقريبًا: «وصلتوا فين؟... مرتاح فى العربية؟... ربنا يجيبك بالسلامة».

كنت راضيًا بصوتها فقط.. كنت راضيًا بحالة «نصف الواعية».. كنت راضيًا بمجرد نظرها إلىّ دون إبداء أى فعل.. كنت راضيًا بـ«رنة تليفونها».. ولو كان المتصل غيرها.

أُغلق الهاتف، فشعرت- للمرة الأولى على مدار تعبها الممتد لـ6 سنوات- بأننى سأفقد قريبًا شعور عبارة: «حسها بالدنيا».



(2)



أمى اسمها «الدكتورة» !

لا أحد هنا يعرف «اسمها اللى فى الحكومة»: «ثناء».

هى «الدكتورة»، ذلك الاسم الذى أطلقه عليها والدها، الذى لم أرَ شخصًا يحب ابنة له كل هذا الحب.. لا أبالغ لو قلت إن الله لم ينفخ فيه من روحه، بل نفخ فى قلبه وعقله وكل حواسه «الدكتورة».

وفقًا لجيراننا هنا، فى «عزبة البِركة» بقرية «العوامية»، دخلت «الدكتورة» عليهم بنت 12 سنة زوجةً لوالدى الذى أُعجب بها، وكانت له مغامرات لرؤيتها.

حكت لى ذلك بنفسها:

كنا بنتجمع أنا وبنات عمى على البحر «النيل» نِصبّن المواعين، فى كل مرة بيعملوا متفاجئين إنه وصل بـ«العَجلة»، وفى كل مرة بيقولولى: «أهو وصل بسلامته»، وفى كل مرة «بعمل متفاجئة ومكسوفة».

بكى عليكِ كثيرًا يوم وفاتك.. هذه أول مرة أراه يبكى فيها.. لا أخفيكِ سرًا، كنت أعتقد أن الله خلقه بلا دموع، لكن يبدو أن الله خلق منّا بشرًا يدخرون دموعهم لحدث ما، فلا تخرج حينها إلا دمًا!

كنتِ «دكتورة» اسمًا ورسمًا، هيئة وفعلًا.. لا أعرف لِمَ استغربتِ عندما قلت لكِ: سألونى فى السنة الأولى من الكلية ما هو «الإتيكيت»؟ فقلتُ: «أمى»؟!

لا يمكن أن تكونى «أمية»، أجزم أنكِ تعلمتِ فى زمن أو حياة أخرى، لا بد أن ملاكًا جاءك وطلب منك القراءة: «اقرئى»، فقلتِ: «ما أنا بقارئة!» إلى آخر القصة.

قد تكون الملائكة شقت صدرك وأودعت فيه من المعرفة كل شىء.

تعليمكِ لى ما لم أتعلمه فى المدارس والجامعة، اختيارك لملابسك وملابسنا، طريقة تعاملك مع الناس، الحلويات والأكلات التى كان الجميع يقصدك لصنعها فتخرجينها ولا أكبر «شيف» فى أفخم فندق.

المؤكد يا أمى أن «كرامة» حدثت لكِ فى يوم ما، وستخبرينى بها ذات يوم، بعد أن خبأتِها كل هذه السنوات حتى «لا ينكشف السر» !



(3)



أتذكر هذا اليوم جيدًا، كنت فى ابتدائى، خلال الفترة المسائية تحديدًا، وبينما الفصل مندمج فى الدراسة، بكيتُ كأن لم أبكِ قبل هذا اليوم، كأنى خُلقت من دمع، أو كأن الدمع خُلق منى!

«مالك.. يا بنى فى إيه؟.. إيه اللى حصل؟».. لا أنطق.. أبكى فقط.

ذهبوا إلى والدى فى «الدُكان»، وكان قريبًا من المدرسة، جاء وحاول لكنه لم ينجح فى معرفة ما بى، فأرسلنى مع واحد من الجيران إلى البيت.

لم أجد نفسى إلا وأنا أجرى على «الدكتورة» وأحضنها وأقبّلها، وقلبى يدق فرحًا.

فى ظهيرة هذا اليوم، قبل أن أتوجه إلى المدرسة، رأيتها تمسك علبة «بيروسول»، فاعتقدت أنها ستموت مسمومة، ولم يطمئن قلبى وأعود إلى هيئة البَشَرى المصنوع من طين لا دموع إلا برؤيتها سليمة.

يا ليت كل الأمراض «بيروسول» نعتقد أنه يقتل.. فتضحك علينا براءة الطفولة!



(4)



مريضة فى معهد أورام سوهاج تحضن طبيبة شابة، وتدعو لها دعوات لو أصابتها لصارت عبدة ربانية تقول للشىء كن فيكون!

هذه هى أمى

والطبيبة الشابة واحدة من المسئولات عن علاجها والمئات غيرها.

ومناسبة الحضن والدعوات أن الطبيبة قالت لأمى: «الأشعة سليمة وما فيهاش حاجة».

كنا نذهب إلى المعهد كل 3 أشهر من أجل المتابعة بعد استئصال ثديها فى 2015، وتلقيها عددًا معينًا من جلسات «الكيماوى» منذ ذلك الوقت، ثم السير على بروتوكول علاج هرمونى، وفى كل مرة تخضع لفحص طبى كامل.

هذه الواقعة كانت قبل 3 سنوات تقريبًا، وكل ما قالته الطبيبة «كذب فى كذب»، لا الأشعة سليمة، ولا الحالة الصحية تحسنت، بل انتشر الورم فى الكبد والرئة والعظام.

آسف يا أمى.. أنا من طلبت منها الكذب.. كيف نخبرك بهذا وأنتِ من تموتين قلقًا من نزلة برد!

منذ هذا اليوم، لا توجد أشعة أو تحليل أو فحص خضعتِ له و«قعدتِ على أعصابك وبتكلمينى بدل المرة ألف» لمعرفة نتيجته، إلا وكانت تشير إلى تفاقم الحالة.

3 سنوات من 6- هى مدة مرضك- كنتُ فيها أكذب عليكِ:

كان «كيماوى» وليس «نسخة مخففة» منه.

كان انتشارًا لأورام لا «ثانويات».. كنت أعرف أنكِ لا تعرفين معنى الكلمة فأقول لك «ثانويات.. حاجة كده شبه الالتهابات».

لا يوجد شىء اسمه «جرعة وقاية».

آسف يا أمى على الكذب عليكِ طوال 3 سنوات وأكثر، لكنه كذب ذبحنى أيضًا.

تخيلى يا أمى كنت أشاهد دموع الفرح تنساب على خديكِ وأنت تحمدين الله على «طلع ما فيش حاجة»، وأنا أعرف أن الحقيقة خلاف ذلك!

لا أكذب عليكِ يا أمى.. لقد ضعف إيمانى طوال هذه الفترة.. كنت أبكى فى ليال عديدة أحدثه.. بل أعاتبه: «خليها فرحة بجد.. مرة واحدة بس نقولها مفيش حاجة ويكون فعلًا مفيش حاجة!».

لن أكتب يا أمى على ما عِشته آخر 6 أشهر، وجعلك تجرين بـ«نعشك»، لدرجة لم يتحملها المشيعون.. لقد رآه بنفسه وأعرف أنه «عدل».

سمعت عن «بشائر» رآها محبون لكِ فى المنام: عمى وجدتى اللذان يستقبلانك بـ«كشاف»، ظهورك فى بستان وبجانبك طفل، قولك لأحدهم: «كرم جابلى علاج خففنى خالص»، طلبك فى الـ15: «خلى كرم يجيبلى برتقال».

كلها «بشائر» أتمنى أن تكون حقيقة.. يكفى ما سمعتيه فى حياتكِ من كذب!