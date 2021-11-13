عمرو دياب يتألق في حفله الجديد بالقاهرة وسط تفاعل الجمهور (صور)

أحيا الفنان عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، حفلًا خاصًا لصالح إحدى الشركات العقارية في القاهرة، حيث قدم لجمهوره مجموعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور، من بينها أغنية "أنت الحظ" وغيرها من أغنيات ألبومه الجديد.

الهضبة اثناء الحفل

وكان عمرو دياب، أحيا حفلًا كبيرًا في معرض إكسبو دبي 2020، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا غير مسبوق، وعلى هامش الحفل، أعلن عن طرح ألبومه الجديد "عيشني" في ديسمبر المقبل.

وظهر "دياب"، مؤخرًا في لقاء سريع مع برنامج (et بالعربي) مع الإعلامي ربيع هنيدي، حيث أعرب عن سعادته بالمشاركة في معرض إكسبو دبي، مضيفًا: "سعيد بكوني فنان مصري وأمثل مصر في هذا الحدث، لأن مصر هي الأهم دائمًا لي".

الهضبة اثناء الحفل

وتابع دياب: "سعيد برد فعل الجمهور، وأتمنى دائمًا أن أكون عند حسن ظنهم في أي خطوة"، وحول ألبومه الجديد، قال: "مازلت أعمل في الألبوم، وبإذن الله سأطرحه خلال شهر ديسمبر القادم".