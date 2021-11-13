رئيس وزراء أستراليا يحث الشركات على خفض التكاليف لوقف تغير المناخ

حث رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون- الذي يواجه رفضًا محليًا وعالميًا متزايدًا لسياساته المناخية- الشركات متعددة الجنسيات، اليوم السبت، على البدء في طرح حلول أرخص وأكثر استدامة لمكافحة تغير المناخ.

واشتدت الضغوط الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت حكومة "موريسون"، عن مساعدات مالية لدعم السيارات الكهربائية، قال بعض المنتقدين إنها أقل بكثير مما هو مطلوب.

وتعد أستراليا أحد أكبر منتجي الفحم والغاز في العالم، وأطلق عليها نشطاء المناخ اسم "الحفرية الضخمة" خلال محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في جلاسكو يوم الجمعة، بسبب "نهجها المروع تجاه سياسة تغير المناخ".

وقال "موريسون"، لصحيفة "ذا إيدج"، إنه يجب على الشركات خفض التكاليف للمساعدة في وقف تغير المناخ والتوقف عن الاعتماد على إعانات دافعي الضرائب.

وتبنى "موريسون"، الشهر الماضي، هدفًا يتمثل في التوصل لصافي انبعاثات كربونية صفري بحلول عام 2050، لكنه قال إنه لن يشرع هذا الهدف، بدلًا من الاعتماد على المستهلكين والشركات لخفض الانبعاثات.

ورفضت حكومته أيضًا تعهدًا عالميًا، بقيادة الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030.

وقال "موريسون"، إنه لا يمكن للحكومات حل مشكلة خفض الانبعاثات من خلال فرض أوامر أو من خلال تسعير الكربون.

وأضاف: "ستحل شركات العالم هذه المشكلة لأنها هي من تصنع السيارات الكهربائية.. الحكومات لا تفعل أيًا من هذه الأشياء".

وتابع: "هذا لا يعني أن الحكومة ليس لها دور، بالطبع، لكنها ليست هي الحل.. إنها تساعد في دعم الإجابة.. وفي النهاية، اختيار المستهلك هو الذي يقودها".

ونشرت قمة الأمم المتحدة للمناخ، عددًا من مسودات اتفاقات جديدة اليوم السبت، وأبقت على الإشارة إلى الدول لتعزيز تعهداتها المتعلقة بالمناخ في 2022 والخفض التدريجي للدعم المقدم إلى الوقود الأحفوري الملوث للبيئة، الأمر الذي انتقده بعض البلدان.

كما حثت مسودات الاتفاقات، البلدان الثرية، على مضاعفة تمويل التكيف مع المناخ بحلول 2025 مقارنة بمستويات 2019.

وحذّر قادة العالم المشاركون في قمة المناخ المنعقدة بمدينة "جلاسكو" الاستكنلدية من تأثيرات استخدام الوقود الأحفوري على التغيير المناخي، الأمر الذي قد يؤدي إلى هلاك الأرض.