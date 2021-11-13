السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«بصاحب الرجالة.. ومش هكتب رقاصة على قبري».. فيفي عبده تتصدر تريند جوجل

فيفى عبده
فيفى عبده

تصدرت الراقصة فيفى عبده محرك البحث «جوجل»، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاتها التي أثارت الجدل خلال حديثها مع إنجى علي ببرنامج «أسرار النجوم».

وترصد «الدستور» أبرز تلك التصريحات من خلال التقرير التالي:

-قالت فيفى إن شخصية «كيداهم» فى مسلسل كيد النساء تعد شخصيتها الحقيقية، مضيفة: «في البيت دي طريقتي وأسلوبي، وبنسى الأسامي، وبفضل أقول انتي يابت انتي، ومبركزش في الأسامي، حتى لإخواتي، وفي البيت على طبيعتي، بنسى الأسامي حتى الناس إللي حواليا».

-وجهت نصيحة للنساء بشأن النكد، قائلة: «محدش بيحب النكد، وبيكبر ويعجز، وبيعيي، متستسلموش للنكد».

-وفي تصريح مثير للجدل قالت فيفى عبده: «فكرت أفتح تربتي وأقعد فيها عشان أتعود، وبروح المقابر أتكلم مع التُربي من دلوقتي وبقوله انت هتعيش معايا باقي عمري، ووصيته يروق عليا ويرش النبات بالمياه كل فترة ويحطها في أكواب بلاستيك عشان المياه متنزلش عليا تحت»، لافتة إلى أنها بدأت في تصميم مدفنها، إذ قررت أن يكون مشابهًا لمدفن المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، موضحة أن «حليم» لم يكتب كلمة «الفنان» على قبره، ما جعلها تقتنع بعدم كتابة كلمة «الراقصة» على قبرها.

- وعن محبة الناس لها قالت «فيفي»: «رأيت حب الناس لما مرضت وأغلقت تليفوني وابتعدت عن السوشيال ميديا، حتى أنه طلع عليا شائعة أنني توفيت ولكن حبيت نفسي لما شوفت الناس بتترحم عليا رغم صعوبة الشائعات والميديا».

- واختتمت فيفي عبده تصريحاتها قائلة: «أحب الأصحاب الرجالة مش الستات، بعض الستات بيغيروا وده طبيعي، يحبوكي ويقلبوا عليكي في ثانية، الرجالة لما تتكلمي معاهم وتبقى جدعة، بحب أقعد معاهم وتتكلمي معاهم».

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