«سوناك» الصينية تجمع 953 مليون دولار عبر بيع مجموعة من الأسهم

جمعت شركة سوناك الصينية القابضة للتطوير العقاري 953 مليون دولار، من خلال بيع أسهم جديدة بالإضافة إلى بيع حصة في وحدة إدارة الممتلكات لديها، لتصبح أحدث شركة تطوير عقاري صينية تسعى للحصول على أموال وسط أزمة سيولة يشهدها قطاع العقارات.

وباعت سوناك 335 مليون سهم وهو ما أدر عليها 653 مليون دولار، بحسب شروط الاتفاق التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وبشكل منفصل، باعت الشركة 158 مليون سهم في وحدتها لإدارة الممتلكات "سوناك سيرفسز" عن طريق شركة فرعية لجمع نحو 300 مليون دولار، وكانت

عمليتا البيع كبيرتين.

وتم بيع سهم سوناك سرفسز بـ14.75 دولار هونج كونجي، بخصم 11 % للسعر عند إغلاق جلسة التداول أمس الجمعة، بينما تم بيع سهم سوناك بـ 15.18 دولار هونج كونجي بخصم 11 %، بحسب ما أظهرته الشروط.

وتواجه سوناك، وهي رابع أكبر شركة للتطوير العقاري في الصين، تحقيقات مكثفة بشأن سلامة أوضاعها المالية، بعدما تبين في سبتمبر الماضي أن أحد فروعها بعث بخطاب إلى حكومة محلية في الصين لطلب المساعدة. ومن جانبها، نفت سوناك أنها طلبت أي دعم.

وتثير أزمة الديون التي تواجه شركات مثل إيفرجراند ومجموعة كايسا القابضة، مخاوف المستثمرين بشأن قوة كبرى شركات التطوير العقاري في البلاد.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أفادت وكالة "بلومبيرج" بأن الاتحاد الأوروبي سيقدم الأسبوع المقبل خطته التي تشمل العديد من المشاريع في مجال البنية التحتية والتكنولوجيات بقيمة 40 مليار يورو لمواجهة الصين.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن مسودة الخطة الاستراتيجية تحت اسم "Global Gateway"، التي اطلعت عليها، ستركز على المشاريع الخاصة بالتقنيات الرقمية والنقل والطاقة والتجارة.

وتهدف الخطة إلى زيادة قدرات الاتحاد الأوروبي التنافسية وحماية مصالحه الاقتصادية حول العالم مع مراعاة المعايير لحماية البيئة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، بحسب المسودة.