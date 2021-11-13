السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ثلاثة قتلى عراقيين داخل مخيم «الهول» شمال شرق سوريا خلال يومين

جريدة الدستور

قُتل ثلاثة عراقيين، بينهم امرأة، خلال يومين، برصاص أطلقه عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي داخل مخيم الهول، بشمال شرق سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري اليوم السبت.

ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب، ممن يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة، ويشهد المخيم بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.

وأفاد المرصد بمقتل لاجئة عراقية، السبت، تنحدر من مدينة الموصل، بعد أيام من إطلاق عناصر متوارية من التنظيم النار عليها داخل أحد أقسام المخيم.

وجاءت وفاتها غداة مقتل لاجئين عراقيين، أحدهما رئيس مجلس اللاجئين العراقيين، برصاص أطلقه عناصر من التنظيم على قسم الاستقبال المخصص لإيواء قاطني المخيم المهددين من التنظيم والخلايا التابعة له، حسب المرصد.

وأبدى مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، خشيته من تصاعد وتيرة جرائم القتل داخل المخيم، بعدما كانت قد انخفضت إثر عملية أمنية نفّذتها القوات الكردية نهاية مارس، وأسفرت عن توقيف أكثر من مئة عنصر من التنظيم.

وحسب حصيلة للمرصد، بلغ تعداد جرائم القتل داخل المخيم، منذ مطلع العام الحالي، 72 جريمة، أودت بحياة 78 شخصًا، بينهم 58 من اللاجئين العراقيين.

ومنذ إعلان القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية ذات الإمكانات المحدودة، الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين في سوريا، لكن مناشداتها لا تلقى آذانًا صاغية، فيما اكتفت فرنسا وبضع دول أوروبية أخرى باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.

وحذرت الأمم المتحدة- مرارًا- من تدهور الوضع الأمني في المخيم، وأفادت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم "داعش" الإرهابي ومجموعات أخرى، في تقرير في فبراير، عن "حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية" في المخيم.

ويخشى خبراء من أن يشكل المخيم "حاضنة" لجيل جديد من مقاتلي التنظيم، وسط استمرار أعمال الفوضى والعنف وانسداد الأفق الدبلوماسي بإمكانية إعادة القاطنين فيه إلى بلدانهم.

تنظيم داعش الارهابي سوريا مخيم الهول داعش تنظيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

غدًا.. إعلان بدء التجارب السريرية على لقاح «كوفى فاكس» المصرى المضاد لـ«كورونا»

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

أزمة فى توفير سرنجات التطعيم بلقاحات «كورونا».. «الوزراء» يكشف الحقيقة

ارتفاع المصابين بـ«لدغات العقارب» فى أسوان إلى 504 حالات

الرئيس السيسى يوجه بإقامة شبكة موحدة لسرعة احتواء الأزمات والكوارث

رئيس «برلمانية الشعب الجمهوري»: إلغاء الطوارئ «ضربة معلم».. ولا يوجد معتقل بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122

«التحرير الفلسطينية»: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال