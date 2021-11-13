السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

طقس
طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأحد، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية (من 5 إلى 7 صباحا) في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وأقصى جنوب الصعيد (السلوم- مطروح- أسوان- أبوسمبل) على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب- شلاتين- مرسى علم) على فترات متقطعة (50% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 17
الإسكندرية 27 18
وادي النطرون 27 18
طنطا 27 17
شبين الكوم 27 17
دمنهور 27 18
بلطيم 27 17
مطروح 24 18
السلوم 23 16
سيوة 25 15
بورسعيد 27 19
دمياط 27 19
الزقازيق 27 18
المنصورة 27 18
الإسماعيلية 28 17
السويس 28 19
العريش 28 19
رفح 28 18
رأس سدر 27 17
نخل 25 11
نويبع 25 22
طابا 25 20
كاترين 21 11
الطور 26 20
شرم الشيخ 29 21
الغردقة 29 20
مرسى علم 28 19
الفيوم 28 16
بنى سويف 28 16
المنيا 28 16
أسيوط 29 17
سوهاج 29 17
قنا 30 18
الأقصر 30 19
أسوان 31 20
إدفو 31 20
أبوسمبل 30 20
الوادي الجديد 30 18
شلاتين 28 19
أبورماد 28 19
حلايب 26 20
رأس حدربة 26 20

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متحف لـ«قرافات» القاهرة

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