السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فاو»: أكثر من 12 مليون نيجيرى يواجهون الجوع بسبب انعدام الأمن

فاو
فاو

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، اليوم السبت، عن أن أكثر من 12 مليون نيجيري يواجهون الجوع بسبب انعدام الأمن وجائحة كورونا.

ونقلت صحيفة "بونتش النيجيرية" عن مسئول الاتصالات في منظمة «فاو» عن أبوجا، ديفيد تسوكار، قوله إن "تقرير الأمم المتحدة للأمن الغذائي والتغذية الذي أجرى في 20 ولاية خلال الشهر الماضي أظهر أن جائحة كورونا وانعدام الأمن دفع بـ12 مليون نيجيري إلى الجوع".
وأضاف أن "حوالي 19% من الأسر المتضررة موجودة في ولايات: بورنو وأداماوا ويوبي، بسبب استمرار انعدام الأمن في الشمال الشرقي والأثر الاقتصادي المستمر لفيروس كوفيد- 19".

وتابع تسوكار أن "التقرير، الذي تم إجراؤه في 20 ولاية، كشف عن أنه من المتوقع أن يواجه حوالي 12.1 مليون شخص ندرة الغذاء حتى ديسمبر المقبل".
وأشار إلى "أن النتيجة المؤقتة للتقرير أظهرت أن عدد الأشخاص في المراحل الحرجة أو الأسوأ من انعدام الأمن الغذائي قد يرتفع إلى حوالي 16.9 مليون"، مؤكدا أن هذا سيكون هو الحال ما لم تُبذل جهود لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية واستدامتها.

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