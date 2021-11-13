قائد القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط: الولايات المتحدة باقية بالمنطقة

قال قائد القوات الجوية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، جريجوري إم جويلوت، إن الطيارين الأمريكيين سيواصلون التمركز في المنطقة، على الرغم مما يعتبره المخططون العسكريون أن المنافسة مع الصين وروسيا هي التحدي الأكبر لواشنطن خلال الفترة المقبلة.

وأقر جويلوت - في تصريحات للصحفيين قبل انطلاق معرض "دبي الدولي للطيران" المقرر إقامته بالإمارات العربية المتحدة غدًا - بأن التواجد بالمنطقة "قد يتعدل" بعد الخروج الأمريكي من أفغانستان.

وأشار - وفقا لما نقلته شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية اليوم السبت - إلى أن "الدفاع التعاوني للعديد من الدول في المنطقة سيكون بمثابة دليلنا لرصد أي هجمات تحدث، وستمكننا من الوقوف على بعد خطوة واحدة من التهديد مع تطوره".

وأعرب جويلوت عن أمله في أن يستخدم حلفاء بلاده وشركاؤها معدات من شأنها أن تكون "قابلة للتشغيل المتوافق" مع الجيش الأمريكي.