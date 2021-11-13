«التموين»: نستهلك 800 ألف طن قمح لإنتاج 270 مليون رغيف يوميا

أكد المحاسب نعماني نصر مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الهيئة العامة للسلع التموينية، إن إجمالي استهلاك الأقماح لصالح رغيف الخبز يصل بين 750 ألف إلى 800 ألف طن شهريا، لإنتاج 270 مليون رغيف يوميا.

وأضاف أنه يتم توفير أرصدة احتياطية من الأقماح لمدة 6 شهور مقبلة بجانب التعاقدات المستمرة للشراء من الخارج فضلا عن وجود شحنات مستوردة دائما في الموانئ البحرية.

وأوضح أنه يتم استيراد 5,5 مليون طن قمح من (روسيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا وكندا ورومانيا والأرجنتين).

وأشار إلى أنه بجانب ما يتم استيراده من الأقماح المستوردة البالغة 5 مليون ونصف مليون طن يتم توريد أقماح محلية تصل لـ3 ملايين و150 ألف طن كمتوسط لتوريدات الأقماح المحلية خلال موسم التوريد الذي يبدأ في منتصف شهر إبريل لمنتصف شهر يوليو.