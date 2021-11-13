السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ضبط شخص بحوزته 12 طربة «حشيش» في الغردقة

ضبط شخص
ضبط شخص

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، اليوم السبت، من ضبط شخص بمنطقة العرب بالغردقة بحوزته 12 طربة  من مخدر "الحشيش"، تزن حوالي كيلو ونصف الكيلو،

كان قد ورد إخطارًا للواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، من اللواء اشرف البيلي مدير المباحث، يُفيد باتجار "أ .ح"، بمنطقة العرب بالغردقة بالاتجار في المواد المخدرة.

وشكل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفي حلمي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، وتمكن الرائد هشام عبد الجواد معاون مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط المتهم وبحوزته 12 طربة حشيش مخدر تزن كيلو ونصف.
وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

البحر الاحمر تحقيق أمن مصطفى حلمي مباحث معاون مباحث الاتجار في المواد المخدرة طربة حشيش تحرير محضر ضبط شخص

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