الكهرباء: العداد الكودي ليس «سند قانوني» لملكية العقار

نوهت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن العداد الكودي هو عداد مسبوق الدفع، ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ويحمل رقم كودي، جاء ذلك في تنويه نشرته الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل «فيس بوك» مساء اليوم.

وأكدت، أنه تم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودي، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

ولفتت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى أن سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره وتتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها، لافتة إلى أن قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

وأشارت، إلى أن البعض يعتقد أن عداد الكهرباء الكودى مسبوق الدفع بعد التحول من المحاسبة من نظام الممارسة، أنه سند قانوني لملكية العقار المخالف وفقًا لقواعد المحليات، - لكن الحقيقة غير ذلك - من شروط تركيب عداد الكهرباء الكودى أنه لا يرتب على تركيبه أي حقوق قانونية للمخالفين.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع ضمان حصول الدولة على قيمة الكهرباء الفعلية التي يستهلكها مستخدموا نظام الممارسة.