السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فقر الدم وسكري الحمل.. المضاعفات الشائعة أثناء الحمل

اجتهاد الحمل
اجتهاد الحمل

تشير مضاعفات الحمل إلى المشكلات الصحية للأم أو للجنين أثناء الحمل،و قد تساهم أيضًا الظروف الصحية الأساسية للمرأة قبل الحمل في حدوث مضاعفات أثناء الحمل.

ووفقًا لموقع “mom junction”  نرصد أبرز المضاعفات الشائعة للحمل ومن أبرزها:

فقر الدم

يزداد الطلب على الأكسجين والمغذيات مع نمو الجنين،و في حالة فقر الدم، يحتوي الجسم على عدد أقل من خلايا الدم الحمراء في الدم مما هو مطلوب لتلبية احتياجات الأوكسجين للأم والجنين، وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو النوع الأكثر شيوعًا أثناء الحمل، وإذا لم يتم علاجه، يمكن أن يبطئ نمو الجنين ويسبب انخفاض الوزن عند الولادة أو الولادة المبكرة.

سكري الحمل

يُعرف ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل بسكري الحمل، يصبح الجسم أقل استجابة لهرمون الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس للتحكم في مستويات السكر في الدم، وهو ضار لكل من الأم والطفل، قد تزيد بعض العوامل الوراثية وزيادة الوزن قبل الحمل من مخاطرها.

تسمم الحمل

وهي حالة قد تظهر بعد حوالي 20 أسبوعًا من الحمل، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول مع علامات تلف الكلى والكبد، وقد يتسبب في انخفاض نمو الجنين والولادة المبكرة.

متلازمة هيلب

متلازمة هيليب إنه اضطراب نادر يحدث في الثلث الثالث من الحمل ولكن يمكن أن يبدأ بعد الولادة بفترة وجيزة، و هو أحد المضاعفات المهددة للحياة الشائعة لدى النساء الحوامل المصابات بمقدمات الارتعاج، أو تسمم الحمل، أو ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل.

الحمل خارج الرحم
في الحمل خارج الرحم، يُزرع الجنين خارج الرحم ، عادةً في قناتي فالوب، يفشل الجنين في النمو بشكل صحيح بسبب نقص المساحة والتغذية الكافية ويموت في النهاية في معظم الحالات.

العدوى

لا تشكل العدوى، مثل نزلات البرد أو الالتهابات الجلدية، مصدر قلق كبير أثناء الحمل، ولكن قد يؤدي بعضها إلى الولادة المبكرة أو انخفاض الوزن عند الولادة أو الإعاقات الخلقية لدى الطفل.

القيء الحملي

تعاني معظم النساء الحوامل من الغثيان والقيء (غثيان الصباح) في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، القيء الحملي هو غثيان وقيء شديدان ومستمران.

الإجهاض

الإجهاض هو الفقدان التلقائي للجنين قبل 20 أسبوعًا من الحمل تشمل أعراضه آلام في البطن مع تقلصات، وآلام في الظهر، ونزيف، أو خروج جلطات من المهبل.

تجلط الأوردة العميقة

يزداد خطر الإصابة بجلطات دموية في الأوردة أثناء الحمل وثلاثة أشهر بعد الولادة، وقد تكون هذه آلية الجسم لتقليل فقدان الدم أثناء الولادة، ينخفض ​​تدفق الدم في الساقين أثناء الحمل مع زيادة الضغط على الأوعية الدموية في الحوض مع نمو الجنين.

الولادة المبكرة

تقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك حوالي 15 مليون ولادة مبكرة  كل عام، ويتم تصنيفها على أنها خدج للغاية.

مضاعفات الحمل الصحية للأم أو للجنين أثناء الحمل الظروف الصحية للمرأة قبل الحمل مضاعفات أثناء الحمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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