السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بدء مونتاج «وعد الشيطان» استعدادًا لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية

عمرو يوسف من كواليس
عمرو يوسف من كواليس وعد الشيطان

بدأ المخرج كولين تييج، في مونتاج حلقات مسلسل "وعد الشيطان" للفنان عمرو يوسف، والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية مطلع العام الجديد، حيث انتهى فريق عمل المسلسل أمس، من تصوير حلقات العمل بالكامل خلال ثلاثة أشهر.

وانضمت النجمة الأمريكية "Paula Patton" إلى المشاهد الأخيرة من المسلسل المقرر عرضه على منصة “شاهد VIP” قريبًا. 

ويخوض عمرو يوسف، خلال مسلسل "وعد الشيطان"، عالم دراما السحر من منظور جديد، ويظهر خلال العمل بدور مدير مجموعة شركات تسويق عقاري، ويتحالف مع "الشيطان" فى إطار من الإثارة والغموض.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجوار عمرو يوسف، كلا من؛ فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعي، محمد إبراهيم يسري، مراد مكرم، خالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم؛ نيللى كريم، وهو من إخراج كولين تييج، الذي عُرض له هذا العام المسلسل السعودى "رشاش".

على جانبٍ آخر، لم يحسم عمرو يوسف، مشاركته في موسم رمضان المقبل 2022 من عدمه، خاصة بعد غيابه لأكثر من عامين عن المشاركة في الموسم الرمضاني. 

عمرو يوسف الفنان عمرو يوسف مسلسل وعد الشيطان وعد الشيطان موعد عرض مسلسل وعد الشيطان

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وائل لطفي

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