السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«وجها الحياة» .. دار خطوط للنشر تُصدر 5 مقالات مترجمة لـ«ألبير كامو»

وجها الحياة
وجها الحياة

أصدرت  دار خطوط وظلال  للنشر والتوزيع مقالات مترجمة بعنوان "وجها الحياة" تأليف ألبير كامو وترجمة إسكندر حمدان،  وجاء الغلاف رؤية بصرية لمدير الدار الفنان محمد العامري.

ويقدم الكتاب المقالات الخمس الأولي للمبدع والناقد، ألبير كامو، وهو فى سن الـ22 من عمره، التى كتبها بين عامى 1935 و1936. 

ترسم المقالات الخمس تجربة شاب غنيّة جدًّا رغم صغر سنّه وتأخذ بيد القارئ من حيّ بلكور فى الجزائر العاصمة، حيث عاش فى الفقر مع عائلته، إلى رحلةٍ قادته إلى جزر البليار، إلى ميورقة بالتّحديد، ثمّ في رحلة أخرى إلى "براغ"، ثمّ فيتشنزا الإيطالية. 

“ألبير كامو” كان أحد أبرز المدافعين عن حق الجزائريين فى الدخول إلى مجال العمل بالسياسة، وانضم “كامو” للمقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي "ألمانيا" في بداية الحرب العالمية الثانية، وكان واحدًا من القلائل الذين أدانوا استخدام أمريكا للقنبلة الذرية في “هيروشيما”.

وقدم “كامو” العديد من الأعمال الروائية منها "المنفي والملكوت، السقوط، الطاعون، الغريب"، وحصل كامو على جائزة نوبل في الآداب عام 1975عن رواية "الغريب"، والتى تسرد تصرفات غريبة لشاب يحضر ليلة رحيل والدته والتى رحلت أثر جريمة قتل، وينتهى الأمر به إلى ارتكاب جريمة قتل في نفس ليلة رحيل والدته دون مبالاة.

وجها الحياة ألبير كامو إسكندر حمدان دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع 5 مقالات اولي في رحلة كامو

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وائل لطفي

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