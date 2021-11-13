«محافظ الشرقية» يتفقد أعمال إنشاء المنطقة اللوجستية التجارية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأعمال الجارية بالمنطقة التجارية اللوجستية والخدمية “99 landmark”والمُقامة على مساحة 10 آلاف متر، بمدينة الزقازيق بتكلفة مبدئية مليار جنيه، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

أكد محافظ الشرقية، على الشركة المنفذة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع وتحقيق نسب تنفيذ متقدمة لإسراع دخول المشروع الخدمة ليعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة، مشيرا الي أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الاقتصاد القومي بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب في العمل، وذلك بحضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام والمساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق.

والتقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية بالقاهرة، الأسبوع الماضي، وذلك لمتابعة آخر المستجدات للمشروعات التجارية المشتركة، والمُقامة بالمحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين.

وقدم المهنس علاء شوقى، رئيس مجلس الإدارة، شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية ومرافقوه عن المشروع وتمت الإشارة إلى أن المشروع يضم جراج متعدد الطوابق بنظام “smart parking” من دورين علي مساحة 10 آلاف متر ويعد أول جراج هيدروليكي متعدد الطوابق من نوعه بالزقازيق يسع 860 سيارة والدور الأول يضم سلسلة تجارية ضخمة كما يضم 2 صيدلية و 2 بنك وأكثر من 20 محل تجاري علي وجهه رئيسية تمتد لنحو 160 متر والدور الأول العلوي يتكون من سوق مخصص لمحال بيع الذهب والأزياء والموضة.

وتابع شوقي، أن الدور الثاني سيتم تخصيصه للترفيه حيث يضم 6 قاعات سينما و(قاعتان vip) وعدد من المحال التجارية والسطح يتكون من منطقة خضراء مفتوحة تمتد لمسافة 3000 متر وتضم نافورات راقصة وصالات رياضية ومطاعم وكافيهات، والدور الثالث يتكون من ساحة مخصصة للفود كورت والتي تضم سلسلة من أشهر البراندات العالمية بالإضافة لمنطقة مخصصة للأطفال مؤمنه بالكامل ومصممة طبقًا للمقاييس العالمية علي مساحة ضخمة تصل إلى 2000 متر وصالة بولينج.

وأوضح، أن المشروع يضم منطقة طبية تتكون من طابقين وتشمل أكثر من 150 عيادة تصلح لكافة الأنشطة والتخصصات الطبية وبمساحات تتراوح من 48 وحتى 150 متر والمنطقة الفندقية عبارة عن جزء مخصص للقطاع الفندقي يضم 70 غرف فندقية مزودة بخدمات مخصصة تشمل مطاعم خاص وصالات رياضية.