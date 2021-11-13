بيلاروسيا مستعدة للحوار مع السياسيين الأوروبيين لحل أزمة الهجرة

قالت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية، ناتاليا إيسمونت، اليوم السبت، إن الجانب البيلاروسي مستعد دائمًا لإجراء حوار مع السياسيين الأوروبيين حول حل أزمة الهجرة.

وأضافت "إيسمونت"، عند سؤالها عن إمكانية إجراء محادثة بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل: "سأخبرك أننا كنا دائمًا مستعدين، ومستعدون الآن، وسنكون مستعدين لمناقشته.. لم نكن نحن من أفسد هذا الحوار"، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعرب عن أمله في أن يجري "لوكاشينكو"، و"ميركل"، محادثة قريبًا.

ومنذ 8 نوفمبر الجاري، توافد عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى حدود بولندا مع بيلاروسيا، وأقاموا مُخيمات هناك وبعضهم أقدم على قطع السلك الشائك بين الدولتين، وتم توجيه اتهامات من عدة دول أوروبية بأن بيلاروسيا وراء تدبير هذا التدفق من المهاجرين.