السبت 13 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم: حرمان طالب الثانوية الراسب من التابلت حال التحويل للمدارس الفنية

التابلت
التابلت

أعلن قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن استفسار بعض أولياء الأمور عن موقف أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب الراسبين في امتحانات الثانوية العامة ويرغبون فى التحويل إلى مدارس التعليم الفني، وبعضهم لا يرغب في استكمال مراحل تعليمهم، فإنه لا يحق للطلاب الراسبين الراغبين في تحويل مسارهم إلى مدارس التعليم الفني الاحتفاظ بالتابلت.

وأوضح الخطاب، أنه لا يحق عدم استكمال تعليمهم الاحتفاظ بأجهزة التابلت، ويتم تسليم الأجهزة للمدرسة قبل إنهاء إجراءات تحويل الطالب إلى أي مدرسة أخرى، بخلاف مدارس الثانوية العامة، إعمالا لأحكام الكتاب الدورى رقم 14 لسنة 2018.

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب المرحلة الثانوية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، والتي تقرر فيها التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، تعظيمًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خلال خطاب رسمي موجه لجميع المديريات التعليمية، أن ذلك القرار تنفيذًا للسياسة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين وخاصة الطلاب.

وشدد الخطاب، على أنه يجب التوجيه والتوعية للطلاب في تلك الفئة العمرية بأهمية تلقي اللقاح وخطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي اللقاح، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:

w w w.egcovac.mohp.gov.eg

ثم سيتلقى الطالب رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم.

خريطة العام الدراسي

يذكر أن العام الدراسي 2021- 2022 قد بدأ يوم 9 أكتوبر الماضى وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعًا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

وعن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021- 2022 سوف تبدأ الامتحانات لصفوف طلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، وتستمر لمدة 20 يومًا لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

ووفقًا للخريطة الزمنية، فإن موعد إجازة نصف العام 2020 تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022.

 

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وائل لطفي

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