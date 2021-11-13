السبت 13 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشارة الألمانية قلقة بسبب الزيادة الحادة فى إصابات «كورونا»

ميركل
ميركل

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن قلقها بشأن الزيادة الحادة في إصابات كورونا الجديدة، وارتفاع عدد مرضى العناية المركزة، وارتفاع عدد الوفيات مرة أخرى، خاصة في المناطق ذات معدل التطعيم المنخفض نسبيًا.
وأكدت ميركل- خلال بث صوتي للمواطنين في ألمانيا حول التطعيم- أنه مع ارتفاع الإصابات سيكون الأطباء والممرضات ووحدات العناية المركزة على وشك الانغماس في ذلك الأمر مرة أخرى، لافتة إلى أن هناك ثلاثة أشياء مهمة، حاليا، هي أولا اتباع نهج موحد من قبل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات عند استخدام ما يسمى بمؤشر الاستشفاء "بشكل عاجل" وهو اتخاذ التدابير اللازمة.
وأضافت أنه لا يمكن السيطرة على الوباء إلا من خلال زيادة معدل التطعيم وهو الأمر الثاني، وثالثا المضي قدمًا بسرعة في التطعيمات المعززة.
وقالت المستشارة ميركل إن "اللقاحات المعززة" هي "فرصة حقيقية لكسر موجة الخريف والشتاء الشديدة من الوباء".

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