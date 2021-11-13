السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الكهرباء» تطرح مناقصة لتوريد سيارات ليموزين

شركة القابضة لكهرباء
شركة القابضة لكهرباء مصر

أعلنت الإدارة العامة للمشتريات والمخازن، أول مدينة نصر، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن طرح المناقصة العامة رقم «2022/2021/6»، جلسة 17 نوفمبر 2021، بنظام المظروف الواحد لتوريد 3 سيارات ليموزين، و2 سيارة suv، وسيارة ميكروباص.

وأوضحت أن قيمة التأمين كالتالي:

أولًا: للسيارات الليموزين مبلغ 12500 جنيه.

ثانيًا: للسيارات طراز suv مبلغ 15000 جنيه.

ثالثًا: للسيارة الميكروباص مبلغ 12500 جنيه.

رابعًا: في حالة التقدم في جميع البنود مبلغ 40000 جنيه.

ومن المقرر أن يكون التأمين النهائي بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو، ويسري مفعول العطاء لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف.

القابضة لكهرباء مصر ليموزين سيارات مناقصة

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وائل لطفي

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