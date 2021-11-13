«الكهرباء» تطرح مناقصة لتوريد سيارات ليموزين

أعلنت الإدارة العامة للمشتريات والمخازن، أول مدينة نصر، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن طرح المناقصة العامة رقم «2022/2021/6»، جلسة 17 نوفمبر 2021، بنظام المظروف الواحد لتوريد 3 سيارات ليموزين، و2 سيارة suv، وسيارة ميكروباص.

وأوضحت أن قيمة التأمين كالتالي:

أولًا: للسيارات الليموزين مبلغ 12500 جنيه.

ثانيًا: للسيارات طراز suv مبلغ 15000 جنيه.

ثالثًا: للسيارة الميكروباص مبلغ 12500 جنيه.

رابعًا: في حالة التقدم في جميع البنود مبلغ 40000 جنيه.

ومن المقرر أن يكون التأمين النهائي بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو، ويسري مفعول العطاء لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف.