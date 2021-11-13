السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الخشن رئيسا لنادى جمهورية شبين باكتساح.. وخطاب نائبا

أحمد الخشن
أحمد الخشن

أسفرت انتخابات نادي الجمهورية بشبين الكوم عن احتفاظ أحمد الخشن برئاسة النادي لفترة جديدة بعد حصوله على ثقة أعضاء النادي باكتساح حيث حصل على 1650 صوتا مقابل 586 لمنافسته هدى سليمان، فيما احتفظ أيضا أيمن صلاح خطاب بمقعد نائب الرئيس بأصوات بلغت 1167 صوتا مقابل 684 لمنافسه صبحي السرجاني و353 صوتا لمحمد ندا و32 صوتا لشريف نبيل.

واحتفظ محمود الخياط بمقعد أمين الصندوق بعد تفوق كبير على منافسيه حسن أبو زينه الذي حصد 635 صوتا ، وأحمد بحبح 394 صوتا.

أما مناصب العضوية فقد ذهبت للخماسي تامر عبد الهادي ناصر صاحب أعلى الأصوات ويليه باسم البلتاجي وأحمد القرش ورشا الشناوى وجميعهم من قائمة واحدة فيما نجح كامل الشرابي في الانضمام للمجلس من خارج القائمة.

وفي العضوية تحت السن احتفظ احمد جاسر بمقعده وانضم اليه مصطفى منير.

يذكر أن اللجنة القضائية المشرفة على  انتخابات النادي قد أعلنت النتائج الرسمية من وقت متأخر أمس وسط تنظيم متميز لمراسم الانتخابات وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية.

من جانبه أكد أحمد الخشن رئيس مجلس الإدارة أن ثقة أعضاء النادي تحمله مسئولية أكبر لاستمرار التطوير بالنادي على كافة المستويات مشيرا الى نجاح معظم أعضاء قائمته أمر يدعو للفخر وإن كان حزينا للغاية لعدم توفيق كل من سيف عبد العزيز على منصب العضوية باعتباره من أهم العناصر الادارية بالنادي ومصطفى بسيوني تحت السن نظرا لدوره الكبير في تطوير النادي خلال السنوات الأخيرة.

وتمنى الخشن التوفيق للمجلس الجديد لتحقيق طموحات أعضاء النادي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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