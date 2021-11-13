في ختامه.. وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ30

تسلم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء، والتي صاحبت فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30، وذلك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على مسرح النافورة.

ثم تحيى النجمة ماجدة الرومى حفلاً بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي يتضمن مختارات من أعمالها الخاصة التى حققت قاعدة جماهيرية عريضة في كل أنحاء الوطن العربي.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم أوركسترا الأنامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم حفلًا يتضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية والغنائية القديمة والمعاصرة.