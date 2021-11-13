السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يشهد القافلتين الطبية والبيطرية بقرية منشأة حاتم

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، بحضور الدكتور حمدي شعبان نائب رئيس الجامعة، حيث تفقد المحافظ العيادات التخصصية في (الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الأنف والأذن، الجراحة والرمد).

كما شهد المحافظ فعاليات القافلة البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع جامعة طنطا، حيث يتم الكشف بالمجان والفحص التناسلي وتقديم العلاج المناسب للحيوانات بالمجان، بالإضافة إلى استخدام أجهزة السونار ورش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية ، هذا إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد للمزارعين.

وأشار محافظ الغربية إلى أهمية تلك القوافل التي توفر الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين ومساعدتهم وتحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحظوا بحياة صحية كريمة، والذي يعد من أهم أهداف المبادرة الرئاسية حيث أن حق المواطن في تلقي العلاج والرعاية من أولى اهتمامات الدولة في المرحلة الحالية، كما أثنى على استمرار تنفيذ القوافل البيطرية لما لها من ضرورة حيوية في الحفاظ على الثروة الحيوانية ورفع وعي المربين، مشيدًا بدور جامعة طنطا، مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري في توصيل تلك الخدمات إلى القرى الأكثر احتياجًا.

محافظ الغربية يشهد القافلتين الطبية والبيطرية بقرية منشأت حاتم ضمن مبادرة حياة كريمة

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