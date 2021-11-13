السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا: حملات لتطهير وتعقيم الكورنيش.. وتحرير 30 مخالفة نظافة

تطهير وتعقيم كورنيش
تطهير وتعقيم كورنيش النيل بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية كل بنطاق مركزه، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية من حيث رفع تراكمات القمامة والاهتمام بكفاءة منظومة النظافة العامة، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذ التعليمات بتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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تطهير وتعقيم كورنيش النيل بالمنيا

من جانبها، حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 30 مخالفة متنوعة من خلال الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالمرور على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي ومواقف السيارات ووسائل النقل العامة، بالإضافة للمرور على الشوارع الرئيسية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والإشغالات والعمل على إزالة المخالفات وتطبيق احكام القانون.

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تطهير وتعقيم كورنيش النيل بالمنيا

وأوضح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه بجانب تنظيم الحملات تم القيام بأعمال التطهير والتعقيم لمنطقة كورنيش النيل، ورفع جميع المخلفات، من قمامة ومخلفات صلبة ، وذلك بهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء ، وتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد ، و لإضفاء مظهر جمالي وحضاري، مشيراً إلى ان الحملات أسفرت عن تحرير 30 مخالفة منها 22 مخالفة لعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، 4 مخالفات لعدم تطبيق معايير النظافة، و4 مخالفات للتعدي على حرم الطريق، مؤكدا على استمرار تنظيم الحملات بصفة دوري ومستمرة.

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تطهير وتعقيم كورنيش النيل بالمنيا

وأضاف رئيس مدينة المنيا، أن الوحدة المحلية كانت قد نظمت عدد من الحملات لإصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة شملت قرى (نزلة حسين، طوخ الخيل، البرجاية)، حيث تم إجراء أعمال صيانة شاملة لكشافات الانارة بالطريق الصحراوي الغربي وتشغيل كشافات الانارة بمدخل عزبة إسحاق غطاس وإصلاح وتركيب 15 كشاف انارة و7 لمبات ليد، مضيفاً انه بجانب أعمال الصيانة تم رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بنقاط التجميع بالقرى ونقلها إلى المقالب العمومية.

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تطهير وتعقيم كورنيش النيل بالمنيا

كما تفقد رئيس المدينة كورنيش النيل وحي غرب المدينة لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع كافة الإشغالات بالشوارع وحول المدارس والتأكد من عدم وجود باعة جائلين، مؤكدًا على استمرار الحملات لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة حفاظا على البيئة ومن أجل خلق جو صحي للمواطنين.

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تطهير وتعقيم كورنيش النيل بالمنيا
المنيا تعقيم وتطهير كورنيش النيل تحرير مخالفات نظافة وإشغال طريق الدكتور محمد حلمي اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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