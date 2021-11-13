شاهد آثار سيول طريق «القصير- مرسى علم» بالبحر الأحمر (صور)

تابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير، صباح اليوم السبت، الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة، حيث أفادت إدارة الأزمات بالوحدة المحلية، بأنه تم سقوط أمطار خفيفة بداخل المدينة ولا توجد تجمعات كبيرة للمياه، وأمطار غزيرة شمال قرية الحمراوين وتحديدًا بوادي أبو حمرة أدت إلى سيول، ولم يتم تأثر الطريق الرئيسى بأى أضرار.

كما قامت إدارة الأزمات بمتابعة الطريق جنوب المدينة، للوقوف على آثار الأمطار، وأشار مدير الأزمات بأنه سقطت أمطار غزيرة من الكيلو 10 إلى منطقة الشيخ مالك، أدت إلى جريان المياه بالوديان فى اتجاه البحر ولم يصاحبها أي تأثير.

وكان اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، أوضح بأن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، ومتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، مؤكدًا على جاهزية المعدات والأفراد حال وجود أي أزمات بالمدينة.

وتهيب الوحدة المحلية لمدينة القصير بسائقي المركبات توخي الحذر وعدم السير على الطرق السريعة خلال سقوط أمطار وذلك حرصًا على سلامتهم.