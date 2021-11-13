حبس متهم بقتل شاب برصاصة طائشة في حفل زفاف بالجيزة

قررت النيابة العامة في جنوب الجيزة، اليوم السبت، بحبس المتهم بقتل شاب خلال حفل زفاف بالعياط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتبين أن المتهم أطلق أعيرة نارية من فرد خرطوش ابتهاجًا بحفل الزفاف واخترقت إحدى الرصاصات الطائشة جسد المجني عليه فأسقطه قتيلًا في الحال.

وتوصلت التحريات إلى أن السلاح الناري المستخدم فى الحادث غير مرخص، وأن المتهم خلال إطلاق الأعيرة النارية اختل توازن يده، وأصابت طلقة المجني عليه، وسارع عدد من حضور حفل الزفاف بنقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة، واعترف المتهم بارتكاب الحادث دون قصد، فحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب برش خرطوش خلال تواجده بحفل زفاف في العياط، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن أحد الأشخاص أطلق أعيرة نارية من فرد خرطوش للاحتفال، فأصاب دون قصد المجني عليه برش خرطوش.

تم نقل المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح الناري، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.