25 نوفمبر.. الاجتماع السنوي السادس لمنظمة المناطق الاقتصادية الأفريقية

تشهد منطقة التجارة الحرة الأفريقية رواجًا اقتصاديًا على مستوى الأعمال التحضيرية لربط المناطق الاقتصادية العالمية بالمنطقة التجارية في أفريقيا لما لهذا الإجراء من عوائد اقتصادية على مؤشر التجارة العالمية والبينية.

سيعقد الاجتماع السنوي السادس لمنظمة المناطق الاقتصادية الأفريقية ـ EZO في 25 نوفمبر 2021، تحت شعار: "ربط المناطق الاقتصادية الخاصة الأفريقية بسلاسل القيمة العالمية في عصر منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA)"، يأتي هذا الاجتماع بالشركة بين مجموعة أكسفورد للأعمال Oxford Business Group وAEZO.

سيعقد الاجتماع السنوي السادس لـ AEZO في شكل مناقشات تستضيفها أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في أكرا - غانا بسعة قصوى تبلغ 80 شخصًا، في ظل مراعاة التدابير الصحية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية (WHO).

كما من المقرر أن يتم السماح بالمشاركة الإفتراضية لإتاحة الفرصة لآلاف المشاركين لمتابعة المداولات الحية والتفاعل مع ممثلين من المستوى C من المناطق الاقتصادية ووكالة الاستثمار والترويج والمؤسسة المالية الرائدة والمنظمات الدولية.

يسلط الاجتماع السنوي السادس لـ AEZO الضوء على أهمية المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) في تطوير سلاسل القيمة العالمية في سياق منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA). ستجمع المناقشات المدخلات التالية للمداولات: تقديم أدلة على مدى مشاركة سلاسل القيمة العالمية من قبل المناطق الاقتصادية الخاصة الأفريقية ؛ ,ومراجعة تأثير جائحة COVID-19 على سلاسل التوريد في إفريقيا لتسليط الضوء على الاضطرابات التي يسببها الوباء والفرص التي يوفرها.

وتعكس دور التكامل الإقليمي في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق الأفريقية ؛ تبادل الرؤى حول الاتجاهات الرئيسية التي تقود البلدان الأفريقية المستقرة وتشكيل بيئة التشغيل للمناطق الاقتصادية الخاصة في المنطقة ؛ رفع مستوى الوعي بشأن الروابط المتبادلة بين سلاسل القيمة العالمية ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والمناطق الاقتصادية الخاصة ؛ التوصيات والإجراءات الواجب اتخاذها بشأن ربط المناطق الاقتصادية الخاصة الأفريقية بسلاسل القيمة العالمية في عصر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.