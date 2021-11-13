تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ما يشهده قطاع البترول من تطوير متواصل في انشطته الإنتاجية والخدمية والتوسع في تطبيق التحول الرقمي في إدارة الأنشطة والمشروعات البترولية يتناسب مع ما تشهده مصر من تطوير شامل يعكس ملامح الجمهورية الجديدة.

وزير البترول

جاء ذلك خلال تفقد الملا لمنطقة تخزين وتعبئة وتداول البوتاجاز بالقطامية التابعة لشركة بتروجاس والتي افتتح خلالها أعمال التطوير بالمنطقة التي تقوم بإمداد القاهرة الكبرى وعدد من محافظات شمال الصعيد باحتياجاتها من أسطوانات البوتاجاز .

وزير البترول

وخلال الزيارة أعطي المهندس طارق الملا إشارة تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا في كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة، وأوضح الملا أن تطبيق أنظمة التحول الرقمي في ادارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز يأتي لرفع كفاءتها في ظل الاهمية الكبيرة لهذه المنظومة التي تتصل بمنتج حيوي يمثل احد متطلبات الحياة اليومية للمواطنين وذلك بالتوازي مع الجهود الكبيرة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى في كافة مناطق الجمهورية والتى ساهمت بدورها في تخفيف الضغط على منظومة البوتاجاز وترشيد استهلاك المنتج وهو ما أعطى فرصة مواتية للتطوير لدعم كفاءة المنظومة في خدمة مستهلكي البوتاجاز الحاليين.

وتابع الملا خلال الزيارة إجراءات تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز، والتي بدأت أولى ثمارها بتدشين المنظومة الإلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول منتج البوتاجاز بعد إنجاز الخطوات التنفيذية للمنظومة الجديدة بنجاح لتعمل على المتابعة اللحظية لعملية نقل وتداول منتج البوتاجاز منذ وصوله إلى الموانىء فى حالة الإستيراد أو إنتاجه محليا من معامل التكرير وتخزينه بالمستودعات وحتى وصوله إلى المستهلك، ويقوم على إلغاء التدخل اليدوي في عمليات تداول البوتاجاز مما يضمن اعلى مستوى من دقة الأداء والتحكم في كميات التداول لضمان وصول البوتاجاز المدعم للمستهلكين.

وزير البترول

كما تم استعراض موقف نظام سكادا الجديد والذي تم البدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء بشركة بتروجاس حيث من المقرر ان يقوم بربط جميع مواقع العمل التابعة لبتروجاس بمنظومة إلكترونية رقمية يمكن من خلالها مراقبة ومتابعة كميات البوتاجاز الواردة سواء من خلال خطوط الأنابيب أو السيارات الصهريجية، وكذلك متابعة الكميات المنصرفة بدقة، ويتصل ذلك مركزيا بالمركز الرئيسي لشركة بتروجاس وبغرفة العمليات بهيئة البترول بغرض التحكم الكامل والمراقبة لجميع مراحل نقل وتعبئة وتوزيع المنتج.