السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انهيار عقار من 4 طوابق بروض الفرج

انهيار عقار
انهيار عقار

شهدت منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، اليوم السبت، انهيار عقار مكون من 4 طوابق، ويكثف رجال الحماية المدنية بالقاهرة جهودهم لرفع الأنقاض والبحث عن وجود ضحايا ومصابين لإنقاذهم. 

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا بانهيار عقار، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء انتصار منصور، لبحث البلاغ والتعامل الفوري من قبل قوات الإنقاذ، مدعمة بسيارات الإسعاف، وجارٍ جمع المعلومات حول وجود ضحايا ومصابين من عدمه.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل التيار الكهربائي والمياه عن العقار المنهار، وفحص العقارات المجاورة تمهيدا لإجلاء السكان في حال وجود خطورة على حياتهم.

انهيارعقار روض الفرج الأنقاض الحماية المدنية القاهرة

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وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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