صحيفة إماراتية تبرز كلمة الرئيس السيسى أمام مؤتمر باريس بشأن ليبيا

أبرزت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الصادرة صباح اليوم السبت، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام مؤتمر باريس بشأن لبيبا وتأكيده على أن الوضع في ليبيا يتجه إلى الأفضل، مشيرًا إلى تزامن المؤتمر مع مرور العملية السلمية الليبية بمرحلة حاسمة تستهدف تتويج الجهود الدولية والإقليمية بإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي، أعرب عن تطلعه لنجاح هذا الاستحقاق المفصلي الذي طال انتظاره وخروجه بالشكل الذي يليق بعراقة الشعب الليبي الشقيق لكي تعود بلاده العزيزة إلى مكانتها ودورها العربي والإقليمي والدولي.

وتطرقت الصحيفة إلى إشادة الرئيس السيسي، بالإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية للإعداد للانتخابات، وبجهود مجلس النواب الليبي وتنسيقه مع المفوضية العليا للانتخابات التي تبذل جهودًا كبيرة حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي كي يعبر الليبيون عن إرادتهم الحرة.

وأشارت "الاتحاد" إلى ما ذكره الرئيس السيسي، بأن استعادة الاستقرار الدائم وتحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا له متطلبات لا يمكن تجاوزها تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء.